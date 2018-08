català

Guia CatNord amb establiments on es pot ser atès en català

Poder utilitzar la llengua pròpia a l'anar a comprar el pa o a l'anar al dentista és una part fonamental en el dia a dia de qualsevol parlant, però malauradament, no sempre és fàcil en el cas de la Catalunya Nord. Per això, la Plataforma per la Llengua ha impulsat la guiacatnord.cat, un portal web on localitzar establiments de tot tipus on es pot ser atès en català.

Amb l'objectiu de fomentar l'ús social del català en l'àmbit del comerç, però també d'ampliar espais de socialització en la llengua pròpia, l'ONG del català llança el portal guiacatnord.cat, dirigit tant als catalanoparlants del nord com als turistes de la resta de territoris de parla catalana que visitin la Catalunya Nord.

Inicialment aquest directori incorpora 100 establiments de totes les comarques nordcatalanes, però l'objectiu és afegir-hi nous locals amb el temps. Els establiments de la Guia CatNord, a més, podran ser identificats a través d'un adhesiu que lluiran a l'entrada dels locals.

Els establiments classificats al directori incorporen dades com el web, el telèfon o l'adreça. En aquest últim cas, la Plataforma per la Llengua denuncia que han hagut d'emprar topònims en francès en molts casos perquè la plataforma de Google Maps no acceptava les denominacions pròpies en català.