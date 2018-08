lluita institucional

Guanyem Badalona en Comú critica el retorn de les retallades del PSC i denuncia un “pacte secret” de l’alcalde amb el PP

Avui s'ha celebrat el primer ple ordinari de l’ajuntament de Badalona preparat exclusivament pel govern sortit de la moció de censura local de PSC, PP i C's. El nou consistori format per 4 dels 27 membres del ple (PSC i Unió) no ha presentat fins ara cap pla de govern ni un nou pressupost. Per això s’havia generat molta expectació sobre la possibilitat de presentar-lo en el darrer ple abans de la pausa estiuenca.

Ni pla de govern ni nou pressupost. El govern ha decidit finalment presentar una modificació del pressupost prorrogat de 2017. Aquesta modificació, valorada en 3,2 milions d'euros, es dedica bàsicament a fer front a l'augment de l'1,5% dels sous del funcionariat programada pel govern de l'Estat i a nous contractes de manteniment ja derivats del govern de Dolors Sabater.

L'ex-alcaldessa, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, ha explicat que el vot contrari perquè “sense nou pressupost Badalona no pot avançar, si calen més diners per una banda, has de retallar per una altra” Sabater ha recordat que el pressupost que el seu equip de govern va redactar suposava un increment de 7 milions d'euros en polítiques socials i manteniment de l’espai públic. A més, ha afegit que "Aquesta modificació pressupostària torna l'ajuntament de Badalona a l'etapa de retallades de quan governava Xavier Garcia Albiol". Això fa referència a la retallada del 25% en manteniment de parcs i jardins de la ciutat i del servei d’assistència domiciliària.

En el mateix Ple s’ha aprovat pagar 14 milions d'euros de deute bancari. Així Badalona torna a acomplir el dictat de la Llei Montoro, a diferència de l'any passat quan la ciutat es va sumar a altres ajuntaments del canvi que van desafiar al Ministeri d'Hisenda invertint en polítiques socials per sobre d'avançar deute.

Sabater, però, ha insistit que el seu ànim no és bloquejar l'acció de govern del PSC. Per això s'ha tornat a oferir per votar a favor si l'alcalde portés a Ple la proposta de pressupost 2018 que el seu govern va redactar, i que el vot en contra de PP, PSC i C's va desencadenar la moció de censura. "No vaig sentir durant el debat cap justificació del seu vot en contra al nostre pressupost que no fos per temes identitaris, de banderes i pancartes. Per tant he d’entendre que estaven d'acord en el pressupost. Si no el volen aprovar, és per pur interès electoralista", ha etzibat durant el debat plenari.

Denúncia d'un "pacte secret" a l'acord de cartipàs municipal

L'altra gran expectativa generada ha estat la proposta del PSC sobre la modificació de cartipàs municipal i el pla de govern acordat amb PP i C's. Del pla de govern no se n’ha parlat, però del cartipàs municipal s’ha aprovat un nou repartiment dels assessors dels grups municipals del consistori. La proposta inicial suposava que tant PP, com Guanyem, com ERC guanyessin un assessor més però el grup municipal de Dolors Sabater ha rebutjat l’acord i per tant l’assignació d’un/a assessor/a més. Finalment la proposta ha estat aprovada per assignar un segon assessor/a a ERC i un quart al PP per 16 vots a favor amb les abstencions d’ERC i el vot en contra de PDeCAT i ICV-EUiA a més de Guanyem Badalona en Comú que ha demanat que tots els grups tinguin un/a assessor/a ja que considera que és el mínim necessari per poder fer front a les tasques diàries d’un grup municipal.

Guanyem Badalona en Comú ha denunciat durant un encès debat a la sala de Plens que aquest nou acord beneficiava enormement al PP, que passaria de 3 assessors a 4, quan la resta de grups municipals només en tenen 1. La formació municipalista de l'exalcaldessa ha denunciat, a més, que alguns d'aquests càrrecs municipals del PP de Badalona no fan feina al Consistori sinó que formen part de l'equip parlamentari de Xavier Garcia Albiol. Concretament s'ha denunciat el nom d'Irene González, que sovint es veu sempre al costat del president del PP català durant totes les seves aparicions mediàtiques per tot el país, tot i ser-hi en nómina de l'Ajuntament de Badalona.

Per tot això, els portaveus de Guanyem Badalona en Comú han qualificat aquest nou acord de cartipàs com un dels aspectes del "pacte secret" del PSC amb el PP, que amb 10 regidors va votar a favor d’investir un alcalde del PSC que només en té 3 de regidors.

La proposta ha estat aprovada per 16 vots a favor amb les abstencions d’ERC i el vot en contra de PDeCAT i ICV-EUiA a més de Guanyem Badalona en Comú que ha votat en contra rebutjant poder aconseguir un assessor més pel seu grup municipal.