Impunitat

Endavant denuncia la impunitat de la Guardia Civil i exigeix que se'n vagin

Endavant alerta que aquests darrers mesos, a'han viscut casos molt mediàtics on s'ha tornat a posar de manifest la impunitat de què gaudeixen els cossos repressors de l'Estat espanyol. Des de les càrregues policials de l'1 d'octubre, fins al cas dels joves d'Altsasu i passant per la ignominiosa sentència de la Manada. En tots aquests casos, la Guardia Civil hi he estat implicada, o bé com a agressora o bé com a inculpadora i falsa víctima. La impunitat de què ha gaudit ha estat la norma habitual.



Per denunciar tot això, la seva militància ha penjat pancartes davant de les casernes de Canovelles, Lleida, Gràcia i Ciutat Vella (Barcelona), Girona, l'Escala, Ciutat Vella o Tarragona. “Tenim llibertat per violar”, “Tenim la legitimat per torturar”, “Ens agrada fer ús de la violència” o “Deixeu-nos actuar impunement” han estat els lemes de denúncia.



L'organització ha expressat així el seu rebuig rebuig a aquests titelles que l'Estat Espanyol utilitza per poder conservar el seu caràcter feixista, capitalista, masclista i opressor. L'acció es repetirà encara durant l'agost a més punts dels Països Catalans.