Els Mossos porten a la fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola la pancarta contra el rei del 17-A

Els Mossos porten a la fiscalia de l'Audiència Nacional espanyola la pancarta contra el rei del 17-A. Identifiquen els quatre autors que eren dins del pis i el propietari de l’immoble des del qual es va penjar el text amb la foto cap per avall del monarca per un possible delicte d'odi.

Possiblement la denúncia no tindrà gaire recorregut tenint en compte els precedents marcats pel Tribunal d’Estrasburg, que el mes de març passat va condemnar Espanya a indemnitzar dos joves als qui l’Audiència Nacional havia imposat 15 mesos de presó, 10 anys abans, per haver cremat una foto dels reis després d’una manifestació a Girona.