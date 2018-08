BÀLTIC

Els militars espanyols fan el ridícul al Bàltic després de disparar un míssil accidentalment

Segons difonen avui diversos mitjans internacionals el primer ministre estonià, Jüri Ratas, ha informat al secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg d’un incident que es produí ahir a l'espai aeri d'Estònia en el qual un reactor Eurofighter espanyol va disparar accidentalment un míssil AMRAAM tipus aire-aire. "Li he dit al secretari general de l'OTAN que es tracta d'un incident greu i que a Estònia estem preocupats per això", ha afirmat Jüri Ratas que ha afegit "Agraïm a Déu que, pel que sabem, ningú va resultar ferit com a resultat de l'incident". El primer ministre d’Estònia ha demanat a Stoltenberg que l'OTAN es prengués l'incident del dimarts de manera molt seriosa i ràpidament determini els detalls sobre el que va passar. Portugal substituirà Espanya a les maniobres del Bàltic.



Des del 2015 l’exèrcit espanyol té el destacament aeri “Vilkas” a Lituania des d’on “vigilen que l'exèrcit rus no accedeixi a l’espai aeri dels països bàltics” (L’ex-ministre de Defensa espanyol José Manuel García-Margallo va vincular la presència de l’esquadró aeri espanyol al Bàltic amb el fet que aquests països no donessin suport a la independència de Catalunya). Fa uns mesos la situació política a Catalunya i la presència militar espanyola al Bàltic va propiciar que l’agència de notícies russa Sputnik fes una broma a la llavors ministra de Defensa espanyola, María Dolores de Cospedal, en la qual dos humoristes que es fan passar per membres del Ministeri de Defensa de Letònia informaven que el president Carles Puigdemont era un espia rus anomenat Cipollino. Avui a les xarxes socials ja han sortit comentaris burletes preguntant-se si l’error dels militars espanyols amb el míssil és culpa de Cipollino.