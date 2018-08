en defensa del territori

El missatge SOS posidònia emès des de les Illes arriba a Catalunya

Membres del GOB, navegants i compromesos amb la protecció de la posidònia van participar dissabte passat a la XXXI trobada de vela llatina a Cadaqués. L'objectiu era el der arribar el missatge de SOS posidònia travessa la mar fins a Catalunya.

Aprofitant la trobada, es varen distribuir entre els navegants interessats les banderoles de SOS Posidonia, amb les que es pretén visibilitzar el compromís amb la navegació responsable i el fondeig respectuós amb la posidònia.

Així, es lliuraren banderoles a diferents llaüts i bots de Catalunya, sud i nord, de ports situats entre Mataró i Argelès-sur-Mer, i es va aprofitar per recordar la necessitat d'un compromís social amb la conservació del medi marí i especialment amb la posidònia, una planta marina endèmica de la Mediterrània que és una gran oxigenadora de les aigües, captura molt CO2, dóna refugi per a moltes altres espècies, és font de generació d'arena per a les platges, protegeix la costa dels temporals i genera aigües transparents, entre d'altres serveis ecosistèmics tant importants.

Amb aquesta iniciativa el GOB aporta el seu granet d'arena per tal que la iniciativa de protecció de la posidònia, de la qual les Illes Balears som pioneres a l'estat espanyol, s'estengui a altres comunitats mediterrànies on aquest hàbitat natural és també present.