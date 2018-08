Ni presos ni exili

Denuncien els 10 mesos de l'empresonament dels Jordis a les Festes de Gràcia

La Plaça de la Vila de Gràcia de Barcelona s'ha tornat a omplir aquest dijous per exigir la Llibertat dels Presos Polítics i Exiliats coincidint amb els 10 mesos de l'empresonament dels Jordis.

“Els Jordis són líders d’una causa justa, pacífica que fa 10 mesos que estan empresonats. Us volem donar les gràcies per no haver defallit ni un sol dia en ajudar-nos a denunciar el seu empresonament, i també el del Govern i dels exiliats” ha manifestat Alba Puig de l'Associació Catalana pels drets Civils.

També ha acusat a l'estat espanyol d'haver empresonat a gent de pau amb relats inventats i de vulnerar sistemàticament drets civils i ha exigit l'anul·lació de la causa, "la llibertat i el retorn a casa de tots i totes."

A més, s'han convocat concentracions en altres punts del territori amb motiu dels deu mesos d'empresonament, com Valls, el Vendrell, l'Escala, Puigcerdà, Roses i Vic, on unes 400 persones s'han concentrat a la plaça Major per reclamar la llibertat dels presos polítics catalans. Ha obert l'acte de Vic el regidor Àlvar Solà, que ha recordat que Sànchez i Cuixart porten deu mesos empresonats, segons informa Nació Digital.