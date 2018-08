Turisme massiu

Cotlliure es el primer poble de Catalunya Nord en lloguer de pisos amb Airbnb

En el gran trastorn procedent de la introducció de les tecnologies digitals en la vida corrent, l'operador Airbnb va augmentant les seves quotes a Catalunya del Nord.

Segons informa La Clau.net, des de 2013, aquest operador per al qual el territori francès representa el segon mercat mundial ha conquerit les regions fora de París. L'estiu 2018 és motiu per presentar un balanç d'etapa, arran d'una multiplicació per 37 del nombre d'habitatges posats a disposició fora de les grans ciutats. El municipi savoià de Morzine es posiciona com a número 1 a nivell de nombre de pisos de lloguers a través de la pàgina web d'Airbnb, en la categoria «poble», segons una classificació realitzada pel gegant mundial que enllaça els particulars. Segons aquest càlcul, que apunta els mesos de juliol i agost de l'any actual, l'estació d'esports d'hivern dels Alps avança Cotlliure, a la qual succeix la vila corsa de Bonifacio.

Airbnb, que s'ha convertit en el primer hoteler de l'Estat francès, suggereix per a Cotlliure, el port històric de les comarques de Perpinyà, un nombre temible de lloguers, que irrita els professionals. Alguns evoquen una competència deslleial, ja que la plataforma comunitària americana, fundada el 2008, ocasionaria fins a 20% de manca a guanyar per als hotels.