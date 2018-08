ni presos i exiliats

Clam per l'alliberament dels presos polítics davant les presons

Ni la calor ni plutja i ni molts menys les vacances estiuenquens han estat un fre per mobilitzar-se per donar suport i exigir l'allberament dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats.

Aquest dimarts, l'aparcament de la presó del Puig de les Basses a l'Alt empordà s'ha tornat a fer petit per aplegar el sopar popular i solidari amb la consellera Dolors Bassa. Paral·lament la plaça de la vila de Gràcia a Barcelona s'omplia de gent per cridar ben fort "Llibertat Presos Polítics" durant el pregó de la festa.

Diumenge passat, a Lledoners al Bages s'aplegaven milers de persones que no paraven de cantar cançons reivindicatives amb els Cantaires de Ponent/Cor Plaça Paeria i Músics per la Llibertat que van entonar ‘El cant dels ocells’. Cal recordar que en aquesta presó hi ha empresonats Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull.

Dimecres passat, Més de 200 tractors es van concentrar a la presó de Mas d'Enric al Camp per mostrar el seu suport a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. L'acte estava organitzat per Pagesos per la República i l'ANC.