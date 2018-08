twitter

Celrà aplegarà en un congrès piulaires de referència

El proper dissabte, 1 de setembre del 2018 de 10:30 h a 20:00 h tindrà lloc a Celrà el I Congrés de Piulaires per la República Catalana , organitzat per l’ Associació per a la Cultura Digital de Catalunya – Xarxa republicana.

L’acte serà inaugurat per l’alcalde de Celrà, Dani Cornellà, i comptarà amb la participació de Míriam Nogueras, Gabriel Rufián, Mireia Boya, Albano-Dante Fachín, entre d’altres piulaires de reconegut prestigi a les xarxes socials que aprofitaran l’esdeveniment per a desvirtualitzar-se i compartir idees amb el públic assistent mitjançant diferents taules rodones i per streaming.

Durant tot el dia hi haurà diversos actes lúdics com un concert final de la cantant i actriu catalana JU, es disposarà de zona habilitada per a un dinar de germanor i hi haurà un espai dedicat a la presentació de productes relacionats amb alguns dels congressistes (exposició i venda de llibres, etc.).

L’Associació per a la Cultura Digital de Catalunya – Xarxa republicana és una associació sense ànim de lucre que té la finalitat de difondre la cultura digital promovent el lliure-pensament crític de la societat catalana i un dels seus eixos és l’organització periòdica de congressos, conferències, simpòsiums, xerrades, jornades i d’altres esdeveniments similars.