1-O

Campanya per demanar a Google que publiqui un Doodle per commemorar l’1 d’octubre

Campanya per demanar a Google que publiqui un Doodle per commemorar l?1 d?octubre

L’Assemblea Exterior de l’ANC dels Estats Units ha iniciat una campanya per internacionalitzar encara més la importància del referèndum de l’1 d’octubre. Per això, han proposat que Google publiqui un Doodle, aquelles imatges, sovint dibuixos, que Google publica en ocasions especials o commemoratives a la seva pàgina inicial, per commemorar el referèndum de l’1 d’octubre. Des de l’ANC USA consideren que aquesta campanya participativa és cabdal per donar a conèixer internacionalment els fets de l’1 d’octubre.

Aquesta campanya es basa en dues accions. D’una banda, a través de la signatura d’una petició a la plataforma Change.org a favor d’impulsar el Doodle. D’altra banda, la segona acció consisteix en una galeria virtual on s’exposaran tots els Doodle que qualsevol persona enviï, centrant-se en l’1-O, i on també s’hi publicaran altres expressions artístiques similars o relacionades amb l’1 d’octubre: escrits, poemes, cançons i cal·ligrames.

L’acollida de la iniciativa està sent molt positiva. De fet, en menys d’una setmana, la petició ja ha recollit més de 8.000 signatures, i s’espera que la xifra vaig augmentant.