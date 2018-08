desobediència

Arxivada la causa contra l'alcalde de Banyeres del Penedès per l'estelada

El passat dia 15 de maig, l’alcalde de Banyeres del Penedès va ser citat per tal de declarar davant el jutge com a investigat pel jutjat d’instrucció número 6 del Vendrell per un presumpte delicte electoral i de desobediència.

Se l’acusava de no haver acatat l’ordre de la Junta Electoral que obligava a retirar les estelades i símbols polítics dels espais públics municipals que estiguessin a menys de 100 metres dels col·legis electorals. Benach va declarar que no era el responsable de despenjar l’estelada que onejava a la rotonda de la carretera TP-2125 durant les eleccions del 21 de desembre.

El batlle vaal·legar que la rotonda objecte de la denúncia és de titularitat de la Generalitat, i considerava que era l’estat espanyol qui les hauria d’haver retirat, ja que el Govern estava intervingut. Al mateix temps, va matisar que la rotonda estava a una distància superior de la que indica la normativa.

El Magistrat-Jutge del Jutjat d’Instrucció número 6 del Vendrell ha decidit arxivar la causa contra l’alcalde de Banyeres del Penedès i ha acordat el sobreseïment lliure d’aquest procediment per no ser els fets constitutius de delicte. Per tant, el jutge no ha vist cap desobediència per part de l’alcalde, el qual va indicar que la rotonda en la que estava situada l’estelada és propietat de la Generalitat.

La fiscalia li demanava un delicte de desobediència en campanya electoral, que podia comportar penes d’entre tres mesos i un any de presó, la inhabilitació fins a dos anys i sancions de sis a 24 mesos.