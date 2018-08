Festes alternatives

Arriba la segona edició de La Nota, la Festa Major Autogestionada de Tona

La Nota va néixer l’any passat reivindicant la participació i implicació dels propis veïns i veïnes en l’organització d’activitats durant la festa major amb l’objectiu de poder gaudir i formar part d’un oci amb una vessant més popular, participativa i social i, alhora, poder generar espais de convivència que enforteixin el vincle social.

Des dels seus inicis, La Nota aposta per l’autogestió i la participació activa del teixit associatiu i veïnal per poder garantir la realització i sostenibilitat de la festa amb total independència i sense dependre de cap mena de subvenció ni recurs públic. A més, és una iniciativa que no vol ser indiferent a la realitat social que ens envolta i vol aportar una mirada crítica i reflexiva durant els dies de Festa Major.

En aquesta segona edició es proposa consolidar-se com a punt de trobada al centre del poble amb una programació per a totes les edats, amb especial èmfasi a l’oci popular i participatiu, que conté espectacles, jocs, tallers, xerrades i àpats. A més, enguany s’aposta per ampliar l’oferta lúdica amb un nou joc participatiu El Notari , en el qual els participants lluitaran per aconseguir ser el nou Notari del poble i, també, l’oferta festiva amb més música en directe i fi de festa amb punxadiscs.

L’acte inicial de La Nota 2018 va ser el taller d’estampació de samarretes i la pintada del mural de la Plaça de l’Ajuntament, juntament amb el CDR, l’ANC, Tona d’Idees i sota la dinamització de la il·lustradora Olga Capdevila, que es va celebrar el passat diumenge 29 de juliol a la tarda. De totes maneres, no serà fins aquest dijous 2 d’agost que es donarà el tret de sortida a tres dies de festa amb amb una nova edició del sopar popular, el pregó i el Gran Bingo, en el que s’està convertint en el tradicional inici de la Festa Major.

El divendres a la tarda serà el torn d’un espectacle per als més petits amb el grup d’animació infantil Gepa i Nas. A continuació, hi haurà una xerrada amb la investigadora Özgür Günes sobre la lluita contra el masclisme i el racisme institucional. I a partir de les 21.00h es podrà sopar i començar la nit gaudint de la música tonenca Helena Canovas. A les 23.00h arriba el cap de cartell musical d’aquesta edició de La Nota, el cantautor del penedès Cesk Freixas, que presentarà el seu últim disc, Protesta. Després actuarà el grup de versions Xillona i, per tancar la nit, hi haurà la Festa de l’Hora amb 3600 segons de “hits” musicals.

Dissabte a les 12.00h del migdia es celebrarà un vermut amb la Coral Juvenil Nebbia, que serà l’avantsala del segon concurs de paelles. Després de la nombrosa participació de la primera edició, els grups participants tornaran a competir per fer la millor paella “made in Tona”. A la tarda, un taller de gintònics acompanyat amb música punxada amb vinils donarà pas a la xerrada que realitzarà Núria Vidal d’Ecologistes en acció sobre l’aigua com a bé comú i els reptes socials i polítics que comporta la seva gestió. I a les 20.30h hi haurà una classe oberta de Lindy Pop a càrrec de Sebas & Carmen. A les 22.30h serà el torn del “Sis a traïció”, el mític programa de TV3 convertit en espectacle participatiu on s is participants explicaran sis històries, algunes de les quals seran veritat i d’altres mentida, i serà el públic qui hagi de descobrir-ho. L’acte comptarà, entre d’altres tonenques i tonencs il·lustres, amb la presència del músic tonenc Arnau Tordera. La Nota 2018 es tancarà amb la música dels anys 80 que punxen les PD Sue Ellens i la disbauxa de PD Notadormis.