ANC: "Implementem el mandat de l’1 d’octubre

Hi haurà una presentació del grup de treball de memòria històrica de l’Assemblea en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) el 21 d’agost a Prada amb el nom “No hi ha República catalana sense memòria”.

Aquest dissabte, 4 d’agost, el Secretariat Nacional de l’ANC s’ha reunit a Mollerussa amb la mirada fixada a la Diada per la República catalana i el proper 1 d’octubre. L’1 d’octubre de 2017 és el dia en què el poble de Catalunya va prendre les regnes del seu propi futur i es va autodeterminar, amb una repressió i una violència sense precedents per part de l’Estat espanyol des de la instauració de la “democràcia”. Aquell dia vam ser realment sobirans i el mandat que se’n desprèn no es pot ni ignorar, ni devaluar. És per això que aquesta data i el seu mandat es vol posar en valor.

Cada territori està preparant actes i accions que poden tenir enfocaments molt diferents segons com es va viure a cada col·legi o municipi. Així que, juntament amb tots els actors que van fer possible l’1 d’octubre, es commemorarà que vam votar i vam guanyar i es treballarà perquè es faci efectiu el mandat de les urnes i el que vam defensar junts l’1 d’octubre.

Per tal de recollir totes les activitats, actes i accions que es puguin programar per aquell cap de setmana i pel mateix dia 1, des de qualsevol de les entitats o col·lectius, es farà un web específic.

També s’ha acordat la col·locació de plaques commemoratives als col·legis electorals i fer un acte simultani descentralitzat, on cada territori decidirà si és més adient fer-ne un a cada col·legi, a cada municipi o agrupant municipis propers, que serveixi de tancament de la jornada.

L’ANC aprova demanar l’ingrés a l’UNPO

En el full de ruta de l’ANC, aprovat a la darrera Assemblea General Ordinària, figura com a objectiu estratègic aconseguir el màxim suport internacional, així com establir vincles amb els pobles i les organitzacions socials de la comunitat internacional amb la finalitat d’identificar suports i ser pro-positius en l’oferta del paper que pot jugar Catalunya com a aliada.

Per tal de donar compliment a aquest mandat, l’ANC ha aprovat per unanimitat entrar a formar part de l’organització UNPO, Unrepresented Nations and Peoples Organization. Aquesta és l’única organització internacional no governamental dels pobles sense estat i, per tant, qui és membre de l’UNPO en representació d’un poble sense estat són organitzacions de la societat civil, partits polítics o entitats no governamentals que treballen activament pel dret a l’autodeterminació dels seus pobles. A més, UNPO és un fòrum internacional amb la finalitat que els seus membres puguin participar activament en les organitzacions internacionals establertes pels estats del món.

No hi haurà República catalana sense memòria

Per tal de recuperar la memòria històrica com a pilar bàsic d’un país reconciliat, el Secretariat Nacional ha aprovat treballar per a l’anul·lació dels judicis sumaríssims, enfortir el banc d’ADN, l’obertura de les fosses comunes, la recuperació del patrimoni espoliat, eliminar la simbologia franquista i recuperar la memòria oral, sense oblidar que cal afrontar la memòria també des d’una perspectiva de gènere, amb polítiques de memòria transversals i responsables.

Per portar-ho a terme es contactarà i es col·laborarà amb entitats memorialistes i amb les institucions directament implicades, per tal d’oferir l’Assemblea com a cadena de transmissió apropant la importància de la memòria històrica arreu del territori.

