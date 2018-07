Música

VerdCel reobri gira d'estiu i tardor

VerdCel prepara la seua nova gira que continuarà amb la promoció del seu onzè disc, De plantes, talaies i cims (i una aroma), a més de la pel·lícula documental, VerdCel. Trajecte; la distància no és frontera, que recorre els més de 15 anys de trajectòria musical d'aquesta formació.

Després de la presentació del seu disc coral ‘Sota les cunetes. Justícia’ el passat 24 i 25 de juliol a la Sala Versus Glòries de Barcelona, segueix la roda de concerts del seu darrer àlbum d’estudi.

La gira arrancarà al País Valencià, a Salem, en la comarca de la Vall d'Albaida, on oferiran, el 17 d'agost el primer recital, al que acompanyarà la projecció del documental autobiogràfic, ‘Trajecte. La distància no és frontera’. El film aprofundeix en la situació musical i cultural de les nostres terres a partir de més d’una vintena de periodistes, artistes i activistes de tot arreu.

El mateix format és el triat en la localitat de Barx, en aquest cas el 8 de setembre.

Per a donar la benvinguda la tardor, el projecte d’Alfons Olmo té previst un recital a Catalunya Nord el 22 de setembre, per a tornar de nou al País Valencià, en aquest cas a Vila-real, on participarà en el Correllengua per les escoles durant el matí del 5 d'octubre.

La gira de concerts segueix oberta i aniran sumant-se dates. De moment el mateix 5 d'octubre de nit, serà el torn de la presentació a Muro del Comtat del seu darrer disc. Aquest ‘De plantes, talaies i cims’ és una obra multidisciplinària en la qual s’entrellacen il·lustracions, poesia, prosa i assaig amb les 13 cançons, les quals tendeixen els braços als orígens de les músiques (mediterrània, ibèrica, andina…), sense perdre l’origen de la cançó des d’on tamisar-les, i amb l’horitzó sempre de les influències modernes i actuals.