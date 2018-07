Ni presos ni exili

Unes dues mil persones formen un llaç groc humà a Igualada

Unes 2.000 persones s'han aplegat aquest diumenge a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada on han format un gran llaç groc humà per reclamar la llibertat dels presos independentistes, el retorn dels exiliats i per recaptar fons per a les seves famílies.

L'acció, organitzada per Revoltats.cat ha manifestat en la seva web que "amb aquest llaç volem transmetre als presos polítics catalans que romanen injustament a les presons, als polítics exiliats, als represaliats, als manifestants, músics, tuitaires, estudiants investigats i encausats, etc. que sempre hi serem, ferms, decidits, valents, tossudament alçats fins al final".