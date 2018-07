Una plataforma anti FAVB?

No content en haver aconseguit que l'Ajuntament aprovés el passat divendres una nova ordenança de terrasses a la mida dels interessos del sector, el Gremi de Restauració presenta la plataforma Nosaltres, Barcelona amb la intenció expressa de contrarestar l'excessiu pes que al seu entendre té la Favb.

Podem entendre que som una pedra a la sabata de determinats poders econòmics, podem entendre que estiguin molestos perquè el passat mes d'abril, diferents associacions veïnals presentessin una denúncia a l'Ajuntament per vulneració de l'ordenança de terrasses per part de bars i restauradors en les ordenacions singulars de l'avinguda de Gaudí, passeig de Sant Joan i les terrasses de la rambla de Caputxins i Santa Mònica. Podem entendre que els hi costi acceptar que la Favb i la cinquantena d'entitats i plataformes de la ciutat que fa un any van signar el manifest“Per una regulació de terrasses que preservi l'espai públic com a dret col·lectiu”, continuïn a la brega malgrat no haver aconseguit aturar l'aprovació del nou reglament.

El que no podem entendre és que acusi l'Ajuntament de tenir un tracte preferent cap a la nostra entitat quan la política municipal està afavorint el seu sector. Tampoc no entenem que posi en qüestió les subvencions que rebem, i que hem rebut des de sempre en funció dels nostres projectes socials, quan ells van rebre suport econòmic de les arques públiques per a la seva campanya publicitària del Llibre blanc de les terrasses. A la campanya en qüestió se sublimava de manera deliberada el plaer de prendre una cervesa i el legítim negoci del bar, que, no cal dir-ho, tots defensem, amb la intenció de deslegitimar les queixes creixents per les molèsties que aquesta activitat dona en cada cop més indrets de l'espai públic fruit de la massificació turística. I el milió d’euros que l’acord de Govern del juliol del 2016 destinava a l’impuls a la restauració?

El que tampoc podem entendre és que justifiqui que la Favb no és representativa de la ciutadania al·legant els resultats d'una enquesta d'encàrrec del Centre d'estudis Sociològics presentada la setmana passada a Metròpoli Abierta, que indica que “només” un 8% de la ciutadania barcelonina és membre d'una associació veïnal. És a dir, unes 130.000 persones (quantitat segurament superior als socis que té el Barça a la nostra ciutat). Aquesta creuada contra la Favb ens està beneficiant: ja ens agradaria tenir la influència que ens atorguen.

I és que des de la Favb ni hem mantingut mai ni volem tenir cap monopoli de la representació. De fet, és prou conegut que la nostra pràctica quotidiana és la de treballar en moltes xarxes on s'agrupen organitzacions diverses, amplificant dinàmiques que van més enllà de les 112 associacions veïnals que enguany pertanyen a la Favb. En canvi, hem vist com alguns partits sí que creuen que tenen aquest monopoli en vetar la celebració d'una consulta ciutadana que estava perfectament legalitzada i havia recollit les signatures necessàries per portar-se a terme.

En tots aquests processos sovint coincidim amb les opinions de moltes entitats que, com nosaltres, treballen per defensar els drets de la gent normal, la que pateix problemes de pobresa, desnonaments o abusos laborals; la que resideix en barris amenaçats per la gentrificació, el turisme depredador i l'especulació. Les AV vam néixer per representar aquesta gent que sovint té poca veu, poca presència mediàtica, pocs recursos. I ho hem seguit fent, amb més o menys encert, durant molts anys. Una trajectòria reconeguda i que de fet han respectat tots els consistoris democràtics. Per exemple, el passat 5 de juny ens va visitar Cyril Piquemal, Cònsol General de França, encuriosit per conèixer de primera mà la nostra dinàmica associativa que es manté perquè molta gent dedica moltes hores del seu temps lliure.

Davant d'aquesta realitat coneguda i reconeguda, el gremi de restauració presenta Nosaltres, Barcelona com l'alternativa a la Favb. Coses de la vida, la presentació d'aquesta entitat es fa el mateix dia que el senyor Roger Pallarols, director general del gremi, té una compareixença judicial per la denúncia que ell ha posat contra l'associació veïnal SOS carrer Enric Granados perquè aquests veïns l'han titllat de “cacic”.

Segons ha aparegut a la premsa, aquesta nova entitat de moment es limita a un grup de 10 dones, totes elles d'una certa rellevància mediàtica i social. Per tant, no es tracta d'una organització de la ciutadania. I les seves preocupacions manifestes semblen anar més orientades a ser portaveus del que plantegen alguns grups empresarials de la ciutat que no pas a donar respostes als molts problemes socials amb què ens trobem cada dia. La Favb mostra la seva disposició a tenir una trobada amb aquestes deu dones per poder-les exposar una realitat que no deuen trepitjar, la que pateixen milers de persones que aquest estiu no podran dormir perquè si tanquen les finestres s'ofeguen de calor i, si les obren, el soroll de les terrasses es torna insuportable. Aquesta gent anònima, de a peu, del carrer, que no té cap lobby econòmic darrere, són el nostre suport i el motiu de la nostra existència.

Tothom té dret a organitzar-se com vulgui. I a defensar els seus punts de vista. Al llarg de la història hem vist com moltes patronals creaven sindicats grocs per defensar els seus interessos. Amb 50 d'anys d'existència, la Favb n'ha vist de tots colors. Però és evident que un lobbyempresarial no és el mateix que una organització veïnal. I que un grup de persones elitistes acusin de no representativa una entitat de base sembla més una broma de mal gust que no pas una proposta seriosa de treballar pels interessos col·lectius