Vaga

Un 90% de seguiment en el primer dia de vaga indefinida en SADA

El Sindicat CNT valora molt positivament el seguiment massiu de la vaga indefinida que s'ha iniciat avui mateix en SADA, aconseguint el 90% de seguiment durant el torn de la tarda i nit.

Des de migdia, un nodrit piquet informatiu ha romàs al costat de l'accés a la planta cárnica de SADA a Sueca informant dels motius de la vaga i exigint a l'empresa que s'avingui a negociar i a buscar una sortida justa al conflicte que ha creat.



Durant el torn de la tarda, CNT xifra entorn del 90% el seguiment de la vaga. Les treballadores i treballadors han corejat consignes sense descans durant tota la jornada, amb bon estat d'ànim i determinació, ja que la vaga tindrà una durada indefinida fins que es compleixin els objectius de la mateixa.



La CNT adverteix a l'empresa que la convocatòria de vaga no va a cessar si SADA manté la seva actitud de negar l'evident i rebutja qualsevol tipus de diàleg. La Secció Sindical ha creat una Caixa de Resistència en la qual ja estan rebent les primeres aportacions econòmiques solidàries per allargar la vaga tot el que sigui necessari. La central sindical considera que encara no és tarda per iniciar la negociació amb el Comitè de Vaga i insta a SADA PA València SAa fer el pas abans que el conflicte sindical s'empitjori encara més.

El Sindicat estarà vigilant davant qualsevol vulneració del dret de vaga per posar-ho en coneixement de la Inspecció de Treball i, si escau, de la jurisdicció competent.