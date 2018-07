SUD-ÀFRICA

Tabarnia imita Orania

El projecte de Tabarnia imita Orania. Un assentament afrikaner localitzat al Riu Orange, a l'àrida regió de Karoo, a la província Septentrional del Cap, Sud-àfrica. La vila d'Orania destaca pel fet que el 100% de la seva població està composta d’afrikaners. Al desembre de 1990, un grup d'aproximadament 40 famílies afrikaner liderades per Carel Boshoff (gendre del primer ministre Hendrik Verwoerd, principal ideòleg de l'apartheid i responsable de l’empresonament de Nelson Mandela) va comprar el terreny on es troba avui en dia Orania. Això va succeir tan sols uns mesos abans del desmantellament de l'apartheid i l'alliberament de Nelson Mandela per part de les autoritats sud-africanes. El poble oficialment és una propietat privada d’una companyia de manera que el dret a treballar-hi o viure-hi depèn d’aquesta companyia que només atorga els permisos a blancs afrikaners. Actualment viuen unes 700 persones a Orania (1500 a l'estiu), un poble que té com a símbol i bandera un nen afrikaner arremangant-se amb actitud desafiant.



El projecte de Tabarnia té algunes similituds amb Orania ja que ha sorgit amb el suport d’un estat que comença a tenir problemes de legitimitat. Tabarnia igual que en el seu moment Orania ha rebut el suport dels aparells de l’estat i els mitjans de comunicació afins (TVE i altres mitjans han retransmès en directe diverses conferències de Tabarnia algunes fetes al Parlament Europeu). A més a més la Constitució Espanyola, mitjançant l'article 144, permet la creació de comunitats autònomes artificials (i prohibeix la coordinació entre les comunitats autònomes que comparteixen llengua com els Països Catalans).