Infància

Save the Children compareix davant la Comissió de la Infància per recordar al Govern els reptes en matèria d’infància

Save the Children compareixerà davant la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya el proper dimarts 10 de juliol per presentar el seu diagnòstic sobre la situació dels drets dels infants a Catalunya

Posteriorment, l’ONG farà un breu acte amb els diputats i diputades de la Comissió amb la participació d’una adolescent que explicarà el full de ruta de l’organització per millorar la situació de la infància a casa nostra.

En el marc d’aquest acte, Save the Children llançarà la campanya #legislaturainfància per recordar al Govern de la Generalitat els reptes que té en matèria d’infància i demanar-li que prioritzi la infància aquesta legislatura. Una campanya que ja compta amb el suport de diversos artistes com La Pegatina, Anna Bertran, Júlia Creus i Anna Barrachina.