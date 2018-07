En defensa del territori

Reneix la plataforma No al CIM contra el projecte logístic “Logis Penedès”

S'ha presentat avui a l'Arboç la plataforma No al CIM contra el projecte logístic “Logis Penedès”. Un projecte queon la primera proposta tenia una extensió de, però no va ser fins al juliol del 2006 que es va aprovar al(PITC) on apareixia el Logis Penedès amb una afectació de

Al setembre de 2007 s’inicià el Pla Director Urbanístic (PDU) per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Que es va aprovar finalment el juliol de 2012. Aquest Pla Director delimita i ordena sectors d’interès supramunicipals, per a la implantació de la plataforma logística, que comprèn els municipis de l'Arboç, Banyeres del Penedès, Castellet i la Gornal, Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos. Té una afectació de 404,57 ha, de les quals 278,90 ha corresponen a sistema viari, ferroviari, logístic i activitats econòmiques.

El juliol de 2013 es va iniciar el procediment del Pla Director Urbanístic del Logis Penedès (PDULP). Aquest revisa i actualitza el PDU per al desenvolupament d'infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques a les comarques de l'Alt Penedès i el Baix Penedès.

El passat 18 d’abril de 2018 CIMALSA va publicar, a la pàgina web de contractació pública de la Generalitat, l’oferta de la realització dels treballs de la redacció, actualització i tramitació de l'estudi del Pla director urbanístic del Logis Intermodal Penedès (PDULP).

Finalment el el passat 2 de juliol de 2018, el Director General de CIMALSA, Isidre Gavín, ha adjudicat per un import de 179.685€ amb IVA, la contractació de la redacció del Pla Director del Logis Penedès, a l’empresa Jornet Llop Pastor, S.L.P.

La redacció del Logis Penedès es farà per fases i la primera fase té una afectació de 40 hectàrees. Aquest estudi del primer sector prendrà com a base el Pla Director Urbanístic vigent i es centrarà en el desenvolupament de l’activitat logística i totes les modificacions s’hauran d’incloure en el PDU.

El termini màxim d’execució dels treballs de redacció és de 14 mesos des del 2 de juliol de 2018, sense contabilitzar els tràmits administratius, 2 mesos per la redacció dels objectius, 4 mesos per a l’Avanç del Pla Director, 5 mesos per al Pla Director i 3 mesos per a l’adaptació de la informació pública.

Informació del projecte del Logis Penedès a la web de CIMALSA i Vídeo Un Mar de Ciment (NO Fem el CIM).

Actuacions contra el Logis Penedès

La plataforma afirma que "El nostre territori no està en venda. No volem que s’imposi un model depredador de recursos, destinat a ser el gran abocador de les necessitats empresarials de les grans multinacionals. I menys encara sense consens dels que hi vivim i ens l’estimem. Les polítiques han de servir per a millorar les condicions de vida de les persones i no podem deixar a mans dels interessos empresarials la nostra terra, que és terra de tothom. L’equilibri i la personalitat del Penedès, en cas que s’entestin a tirar endavant el projecte, es perdrà del tot".

També planteja "Tres nivells de denúncia i de lluita des de la Plataforma:

Nivell local

. Són municipis petits (St. Jaume, Banyeres i l’Arboç). Se’ns roba a tots espai econòmic i de lleure.

. No genera benefici econòmic

. Augment de població

. No s’informa degudament, ni abans ni ara

. Increment substancial del trànsit rodat

. Mà d’obra de baixa qualitat

. Problemes de mobilitat

. Esgotament dels recursos naturals

. Incompatibilitat model vitivinícola del Penedès

Nivell comarcal i de Vegueria Penedès

. L’afectació va molt més enllà dels quatre municipis afectats

. Quart cinturó

. Incompatibilitat model vitivinícola del Penedès

. Augment de població per efecte crida

. Augment trànsit rodat

. Model Vegueria imposat i no consensuat

Nivell país. Enfocat sobre aquestes preguntes

. Quin model econòmic volem?

. Què estem potenciant?

. On és el dret a decidir?