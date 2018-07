En defensa del territori

Reneix la lluita de la plataforma "No Fem el CIM"

Davant les inquietants notícies que manifesten la intenció de tirar endavant el projecte logístic “Logis Penedès” la plataforma ciutadana “No Fem el CIM” s’ha tornat a articular, amb més gent i més força.

Després d’anys de paràlisi del projecte, CIMALSA i el govern semblen disposats a tirar endavant aquest projecte que destrossarà el futur del Penedès.

Com a plataforma mai no han confiat en l’aparent tranquil·litat del govern o de la desactivació del projecte. Per això, els components de la plataforma ens hem mantingut en contacte tot aquest temps.

Veuen també amb preocupació com tornen a aflorar els tics de les velles polítiques contra les que van lluitar fa quinze anys: la manca de transparència, l’absència de democràcia, els indicadors alarmants de contaminació, el model econòmic depredador, l’esgotament dels recursos naturals ...

Recorden que el dret a decidir és un dret aplicable a tots els àmbits, des de com volen que sigui la seva comarca a com, per extensió, com volem que sigui la Vegueria Penedès, entre d’altres qüestions.

Per tal de no viure eternament amb l’espasa de Dàmocles sobre els seus caps, demanen la retirada immdiata del projecte.