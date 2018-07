Per la República

Primera Jornada de les Assemblees Exteriors de l’ANC

El passat 26 de juliol, una trentena de socis expatriats de Catalunya es van reunir a la seu de l’ANC per parlar sobre l’acció exterior que l’ANC duu a terme des de la Comissió d’Incidència Internacional (CII) i les AE que operen a multitud de països. A la reunió van participar membres de racons llunyans del món, com l’Argentina, el Brasil, el Canadà, els EUA, Xile i la Xina, així com de països europeus més propers, com Alemanya, Anglaterra, Bèlgica, Dinamarca, França, Itàlia, Luxemburg, Suïssa i Espanya. També es va donar la benvinguda a l’AE més novella, la de Letònia: ANC Latvija.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, els va donar la benvinguda i les gràcies per la seva tasca voluntària i incansable pel país. Va destacar també la importància de tenir una veu ciutadana independent a l’estranger per donar a conèixer la situació de Catalunya tal com la viu la societat catalana independentista. A més, la Comissió d’Incidència Internacional va presentar el seu pla estratègic i els projectes i accions futures de l’ANC en l’àmbit internacional. Els representants de les AE, per la seva banda, van explicar les activitats als seus països i la seva visió de la política catalana en clau internacional. A la reunió es va fer palesa la importància d’una acció internacional independent i enèrgica per part de l’ANC. La trobada va ser molt profitosa i els membres de les AE es van mostrar satisfets per la bona sintonia que hi ha amb la CII i van manifestar el màxim compromís a seguir treballant per la internacionalització del procés d’independència de Catalunya.