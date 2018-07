1-O

Presentació de la campanya #AraParlaTu de "l'Associació d'Afectats 1-O" en col·laboració amb l'ICEC

El Col·legi de Periodistes de Catalunya acollirà la presentació de l’Associació d’Afectats 1-O i l'inici de la campanya #AraParlaTuel el proper dijous a les 13h.

L'acte comptarà amb la presència de Virgínia Martínez, presidenta de l’Associació d’Afectats 1-O; Anna Arqué, portaveu de l’International Commission of European Citizens i Joan Badia, alcalde de Callús, moderades per l’Alexandre Solano (secretari de l’Associació d’Afectats 1-O) i la participació especial de l'Enric Majó.

Un dels objectius de l'Associació és aglutinar l’acció de totes les persones que varen ser víctimes directes de la violència de l'estat espanyol durant la jornada del 1r d'Octubre i, conseqüentment, volen exigir les responsabilitats civils i penals que corresponen, derivades d'aquesta ignominiosa i intolerable repressió estatal.

També es donarà el tret de sortida de la campanya #AraParlaTu, orientada a fomentar un testimoniatge col·lectiu i obert, de:

1. Tots els afectats per la violència exercida per les forces de seguretat de l'estat espanyol contra els votants del referèndum d'autodeterminació de primer d’octubre fossin directament agredits o no.

2. Tots els ciutadans internacionals que se solidaritzen amb els demòcrates catalans i ens diuen que 'no estem sols'.