Diada

Omplir la Diagonal sota el lema “Fem la República catalana” l'11S18

En una roda de premsa davant dels jardins de Palau Reial, l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural (ÒC) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) han fet públics els primers detalls de la gran manifestació, que recorrerà la Diagonal de Barcelona.

Elisenda Paluzie ha recordat que els presidents predecessors de l’Assemblea, Carme Forcadell i Jordi Sànchez, estan tancats a la presó, motiu que posa en evidència el context de repressió política que es viu. Tot i això, ha dit que l’Assemblea és “molt conscient” dels obstacles, però ha estat contundent i ha dit que la repressió política no ha de tenir com a conseqüència la renuncia al objectius polítics, que és “fer efectiva la república catalana”. De fet, aquesta repressió encara fa més evident la “necessitat” de la independència, que ha dit que la vol per ser més lliures “individualment i col·lectivament”.

Paluzie també ha s’ha referit als exiliats, i ha dit tenir la certesa que la “clau” que obrirà els panys de les presons i obrirà la porta al seu retorn serà la República catalana.

Per acabar, la Presidenta de l’ANC ha fet una crida a que tota la gent que a votar l’1 d’octubre surti al carrer el dia 11, perquè ha estat la gent i les entitats qui han empès per arribar fins aquí. “Ens hem de tornar a conjurar col·lectivament per acabar la feina, per fer el cim d’una vegada per totes i aconseguir la independència”, ha conclòs.

Una Diada amb color d’1-O

La Diada recorrerà la Diagonal de Bacelona, des de Palau Reial fins a Glòries. La samarreta d’enguany serà d’un color corall molt vistós. Inspirada amb la brida de l’1-O, “element que garanteix la transparència de la votació”, segons Elisenda Romeu, coordinadora de mobilització de l’ANC. La samarreta lluirà una imatge d’una muntanya davant, amb les diverses etapes que s’han fet i que encara falten per fer el cim, representant simbòlicament amb una banderola, que és la República catalana. La muntanya, el Pedraforca, s’ha triat pel seu simbolisme i per la seva fàcil identificació, i representa “l’esforç col·lectiu i la solidaritat que calen per superar els obstacles”.

El cartell manté una línia estètica amb la samarreta. Comparteix color, però en comptes d’aparèixer la muntanya, un focus il·lumina la banderola del cim, que representa la República catalana. A dalt, dues dates ben grans: l’11 S, que representa una derrota, i l’1 d’octubre, que representa la victòria del referèndum d’autodeterminació, el resultat del qual “cal defensar i fer efectiu”. De fons, un subtil mur, que caldrà tombar perquè “oprimeix i obstaculitza el camí” que ha de permetre implementar la República catalana.

Commemorar l'1 d'octubre

Josep Maria Cervera, President de l’AMI, ha volgut remarcar que hi ha líders “injustament tancats i a l’exili” per haver defensar la voluntat popular i haver fet possible que dos milions de persones exercissin el dret d’autodeterminació. I en segon lloc, ha advertit que cal tirar endavant el projecte que va encarregar la ciutadania l’1 d’octubre: construir la República catalana.

Al seu torn, la vicepresidenta d’Òmnium, ha recalcat el context de repressió en què se celebrarà la Diada d’enguany, i ha recordat també que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, avui a la presó, fa un any s’estaven encarregant d’organitzar aquesta mateixa manifestació. D’altra banda, Llansana ha recordat que d’aquí uns mesos farà un any del referèndum de l’1 d’octubre, que caldrà “commemorar”, així com els objectius polítics que van portar la gent a votar.