llibertat presos polítics

Mobilitzacions davant de les presons per exigir la llibertat

La ANC i Òmnium pagaran avui la fiança imposada al president Puigdemont i 13 consellers

Tothom davant de les presons. Aquest ha estat el missatge que han enviat l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) en una roda de premsa convocada per explicar les accions que es volen dur a terme a partir d’ara.

La més significativa i imminent és una marxa que es farà aquest dimecres a partir de les 19h des de Sant Joan de Vilatorrada. El punt d’origen serà la plaça de la Vila, i s’anirà a peu fins al centre penitenciari de Lledoners. En el cas de Dolors Bassa i Carme Forcadell, destinades a Figueres, s’esperarà a confirmar els detalls de l’arribada. Llavors, també es convocarà una marxa.

Pep Cruanyes, vicepresident de l’Assemblea, ha reiterat que els presos no han d’estar a prop de casa, sinó que han de ser lliures, “sense cap càrrec” i amb l’arxivament de les actuacions que pesen contra ells. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ha subratllat que l’acostament no és cap gest polític ni “cap concessió”, sinó que es tracta de donar compliment a allò que fixa la llei. En aquesta línia, les entitats han anunciat que el proper dissabte, dia 14 de juliol, es farà una manifestació a Barcelona per reclamar la llibertat dels presos polítics.

Alba Puig, en representació de l’ACDC, ha demanat que aquestes concentracions es facin seguint les indicacions de l’Assemblea i d’Òmnium, per “garantir la seguretat” no només dels manifestants, sinó també de les persones traslladades, per això han insistit en no fer les concentracions davant de les vies d’accés als centres penitenciaris.

Cal seguir omplint la Caixa de Solidaritat

El vicepresident de l’Assemblea ha aprofitat per agrair la gran generositat de la societat catalana amb totes les aportacions que han fet, especialment aquest cap de setmana, per pagar la fiança de més de 2 milions d’euros imposades pel jutge Llarena. Cruanyes ha lloat la generositat de la gent i la seva solidaritat. “Aquesta es la nostra força”, ha exclamat, i ha advertit que la Caixa de Solidaritat seguirà oberta a aportacions perquè caldrà mantenir-ne de cara a futurs embats judicials.

Cruanyes ha avançat que els tràmits per fer efectiva la fiança estan en marxa.