MÉS per Mallorca alerta que la radicalització del PP pot tenir conseqüències greus per a les Balears

Balboa: “El PP s’ha convertit en una filial de Ciutadans amb la victòria de Pablo Casado”

La victòria de Pablo Casado constata la radicalització del Partit Popular, un gir a la dreta que pot tenir conseqüències nefastes per a les Balears i la seva ciutadania. La recentralització de les competències autonòmiques, la criminalització dels moviments socials o l’atac a la sobirania no són més que fórmules per minvar la democràcia. “El discurs de Casado està ple d’odi, un odi que ja hem sentit en boca d’altres, com la d’Albert Rivera. El Partit Popular s’ha convertit en una filial de Ciutadans”, ha assegurat el coordinador de la formació ecosobiranista Guillem Balboa.

Balboa també ha condemnat les declaracions de Casado sobre ‘reconquerir’ Catalunya i que apel·li a l’adoctrinament per controlar l’educació, “unes declaracions que recorden els temps més foscos de l’aznarisme o de l’època Bauzá”, ha assenyalat. També ha valorat la intenció del president del Partit Popular d’il·legalitzar els partits independentistes com “una manca absoluta de coneixement del que significa la cultura democràtica”.

La coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, ha assegurat, per altra banda, que “la misogínia de Pablo Casado és realment la que trenca els consensos, i no la llei de l’avortament”. Davant la intenció del nou president dels populars de tornar a la llei de l’any 1985 perquè “l’avortament no és un dret”, Busquets li ha recordat que “són les dones les úniques que tenen dret sobre el propi cos” i que, igual que va passar amb l’intent de reforma del ministre Gallardón, “els partits d’esquerres i els moviments socials estarem del costat dels drets de les dones”.

Busquets ha criticat durament les declaracions de Casado sobre la memòria històrica i ha apuntat que “el que fractura la societat no és tancar les ferides del passat sinó negar-les. A Balears hem demostrat que tancant-les es recupera la dignitat i la història de les Illes”.

La coordinadora de la formació ha volgut recordar també la intenció de Casado de tancar l’espai Schengen, una decisió que “posa en risc no només el seu model econòmic i turístic, sinó també el que volem assolir des de MÉS per Mallorca, així com la idea d’Europa a la que aspiram”.