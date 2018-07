Manifest davant l'acord del Grupo Jorge i Comissions Obreres

L’Assemblea de treballadors i treballadores de le Porc Gourmet, juntament amb Càrnies en Lluita, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i Càritas, davant del pacte anunciat a la premsa, entre el Grupo Jorge i Comissions Obreres, manifestem:

1. Ens alegrem de l’anunciada readmissió dels treballadors i treballadores que havien estat salvatgement acomiadats/des, en un acte arbitrari que fou decidit per Grupo Jorge, només per haver-se negat aquests a signar un nou canvi fraudulent de falsa cooperativa. Tot i que no es coneixen amb detall les condicions de readmissió, declarem la intenció d’acceptar-la, si es fa en condicions dignes.

2. Constatem que el pacte celebrat no reconeix l’antiguitat real de les persones treballadores afectades. Demanem que es reconegui, i que no es faci la ficció de negar la seva antiguitat al seu lloc de treball, amb l’excusa d’una nova contractació.

3. Celebrem que, gràcies a la nostra lluita, seguida de l’actuació de la Inspecció de Treball, finalment es reconegui el caràcter laboral de la nostra relació amb les empreses del Grupo Jorge. Així mateix celebrem que l’empresa, finalment, s’hagi vist obligada a reconèixer aquesta evidència.

4. Demanem la màxima fermesa en la reclamació de les cotitzacions a la Seguretat Social que són degudes, atès que el Grupo Jorge les ha deixat d’abonar utilitzant la contractació irregular a través de falses cooperatives. Demanem que també s’imposin les sancions corresponents amb la màxima fermesa, i amb totes les conseqüències.

5. Denunciem la gran opacitat amb què s’ha negociat i s’ha mediat en aquest pacte, impedint tota presència o intervenció per part de l’assemblea de treballadors/es o dels seus representants, i negant-se també a explicar el pacte a l’assemblea, i fins i tot negant-se a facilitar el text de l’acord (que finalment hem hagut d’aconseguir de manera indirecta).

6. Denunciem que el sindicat CCOO, amb la complicitat de la direcció del grup, s’atribueixi a sí mateix un paper de representant dels treballadors/es dels centres afectats per al seguiment del pacte, saltant-se els principis democràtics més elementals i qüestionant la legitimitat del Comitè d’Empresa que resulti elegit democràticament.

7. Exigim la convocatòria d’eleccions sindicals durant el proper mes de setembre, que sigui el Comitè d’Empresa el que es faci càrrec de representar democràticament els treballadors i treballadores afectats/des, i que el sindicat indicat assumeixi el paper que li correspongui en funció el resultat de l’elecció, sense que ningú s’atribueixi il·legítimament un paper de representació que, per ara, les persones treballadores afectades no li han atorgat.

Vic, a 29 de juliol de 2018