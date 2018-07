Som 27 i més

Lliurat l’escrit de defensa del Secretari General de la CGT de Catalunya pel cas Som 27 i més

Divendres, l’advocada de la CGT de Catalunya va lliurar als jutjats l’escrit de defensa i petició de proves de l’actual secretari general de la CGT de Catalunya i professor de la UAB, Ermengol Gassiot, en el cas conegut com ’27 i més’.

L’Ermengol Gassiot, junt amb un treballador del PAS i altres 25 estudiants, estan encausades per una ocupació del rectorat de la UAB el 2013 contra la pujada de les tases universitàries del 75%. La del·lirant petició penal de Fiscalia va en un rang de 11 a 14 anys de presó per les persones afectades, un fet que des de la CGT de Catalunya valorem com un acte de revenja contra l’acció sindical de la CGT a la UAB i l’activisme del moviment estudiantil contra les retallades.

Amb l’entrega de l’escrit de defensa de les diferents encausades, el recorregut previ d’aquesta macro-causa arriba al seu fi i, per tant, quedem a l’espera de l’assenyalament del judici. La CGT no es quedarà de braços plegats i seguirà participant i promovent totes les mobilitzacions i actes de denúncia que estimem convenients.

Finalment, volem assenyalar que cap acte repressiu de l’oligarquia econòmica, empresarial, política o judicial farà moure ni un milímetre el nivell de la nostra activitat i lluita sindical i social.