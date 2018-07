Platges

Lliurament de guardons de la 9ª edició Platges Verges al Casal Municipal de Creixell

Aquest divendres a les 11.30h, el Casal Municipal de Creixell acollirà el lliurament de guardons de la 9ª edició Platges Verges, Ecologistes en Acció de Tarragona i L’Ebre, vol reconèixer així a aquelles platges que no complint amb els requisits exigits per les certificacions ambientals convencionals, tenen en canvi una importància cabdal en la preservació de la biodiversitat natural. Es tracta de valorar i felicitar des del punt de vista ecològic i de preservació del Medi, els esforços de municipis i Entitats per mantenir les platges dels seus termes municipals lluny de la massificació i alteració, tant urbanística com humana, del seu entorn natural.

I ho fa atorgant una certificació i una bandera de Platges Verges a les platges que havent presentat la seva candidatura a la convocatòria de l’any 2018, millor compleixin amb les bases establertes.

Quan arriba la temporada d’estiu, els diferents municipis del litoral duen a terme distintes actuacions en les seves platges per fer-les mereixedores de certificacions anomenades de qualitat, que lluny de destacar els valors naturals de les mateixes són un exponent de l’existència de tot un seguit d’infraestructures turístiques que afavoreixen la seva massificació i transformació. Per contra, les platges que es mantenen en el seu estat més naturals són oblidades i amagades quan són, precisament, les que exposen el que havia estat el nostre litoral abans de les transformacions urbanístiques i de massificació de mitjans del segle passat.

La Llei de Protecció i ús sostenible del Litoral (antiga Llei de Costes) aprovada l’any 2013 i el Reglament que la desenvolupa, fa encara més necessari la continuïtat d’aquest premi, donat que solament es contempla l’existència de dos tipologies de platges, urbanes i naturals, aquestes últimes engloben platges verges i d’altres amb massificació de serveis en una mateixa classificació. Això no potencia aquets indrets del litoral que encara mantenen íntegres els seus ecosistemes naturals amb un gran esforç per part dels Municipis, ens al contrari incentiva la possibilitat d’oferir tot tipus de serveis que poden alterar considerablement els ecosistemes de les platges verges, a l’equiparar-les a les platges classificades com a “naturals” als efectes de la seva ocupació amb serveis i guinguetes.