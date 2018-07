Antimilitarisme

Les llicències per a l'exportació d'armes espanyoles es multipliquen per tres en un any

Les exportacions espanyoles d'armament van aconseguir el 2017 dos màxims històrics: el d'exportacions efectivament realitzades durant l'any, assolint ells 4.347.000 d'euros, i el d'autoritzacions a l'exportació, amb un augment rècord del 280% respecte l'any anterior, elevant-se fins els 21.085.000 d'euros. Ho recull el nou Working Paper "Exportacions espanyoles d'armament 2017. Àsia i Orient Mitjà, les principals destinacions de les armes espanyoles", dels investigadors Tica Font i Eduardo Melero, que publica el Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

L'informe, que es nodreix de les dades de la Subdirecció General de Comerç Exterior de Material de Defensa i Doble Ús i de la base de dades ESTACOM, de l'Institut de Comerç Exterior- assenyala que, tot i ser una de les regions de major conflictivitat mundial, les principals destinacions de les armes espanyoles van ser països de l'Orient Mitjà, amb 687 milions d'euros en autoritzacions i 452 milions d'euros en exportacions realitzades. D'elles, les transferències més rellevants en termes humanitaris van ser, precisament, municions a l'Aràbia Saudita -que intervé directament en alguns d'aquests conflictes- per valor de 90.120.000 d'euros, a l'Iraq per un valor de 33.310.000, a Emirats Àrabs Units per 27.380.000 i a Qatar per 7.730.000 d'euros.

D'altra banda, les autoritzacions d'armament a Àsia van assolir els 488 milions, havent-se realitzat, és a dir, efectivament exportat, 389 milions. Àsia és, a més d'Orient Mitjà, un destí controvertit de les armes espanyoles, atès que l'eix econòmic i d'inestabilitat s'està traslladant a aquesta regió, i la política d'exportació de material militar espanyol pot estar contribuint a la gestació de nous conflictes armats .

"Exportacions espanyoles d'armament 2017. Àsia i Orient Mitjà, les principals destinacions de les armes espanyoles", que és l'actualització per al 2017 dels informes que realitza el Centre sobre exportacions d'armes espanyoles, exposa que en aquests deu anys s'han exportat el 42% del total d'autoritzacions a l'exportació, fet que indica que hi ha un bon nombre de contractes per realitzar i que el volum d'exportacions seguirà sent amb tota probabilitat molt elevat durant els propers anys.