Les famílies denuncien que la residència barcelonina d'Alchemika està sense aire condicionat

L'aire condicionat de la residència Alchemika no funciona ni ha funcionat des que ha començat l'estiu. Amb el canvi d'empresa gestora (ara hi ha Serunión perquè ha assumit el traspàs) s'ha sabut que l'aparell no era nou quan es va instal·lar. Tot l'estiu passat va donar problemes i ja es va passar molta calor perquè no arribava a refredar el que calia. Ara, directament, no funciona. La façana és tota de vidre i la temperatura interior supera sovint els 28º. "Sembla que l'empresa s'està plantejant el lloguer d'aparells mòbils d'aquells anomenats 'pingüins'. Us ho podeu imaginar?", es pregunten els familiars

El grup de famílies s'ha mobilitzat per presentar queixes i denúncies a la Generalitat (Departament de Salut i Departament de Treball, Família i Afers Socials) i a la mateixa direcció de la residència.

Mentrestant, del nou concurs de contractació que havia de portar les millores compromeses pel mateix Parlament de Catalunya (més hores de metge, infermeria a la nit, etc...) ni se'n parla. "Això que el 155 ja no el tenim...", puntualitzen les famílies.

"No els podem deixar sols amb aquesta calor! Ni als nostres avis i àvies ni al col·lectiu de treballadors i treballadores. És la nostra gent gran i és el nostre equipament, perquè és un servei públic!", apunten els famuliars