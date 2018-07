No a La MAT

La Ratafia Corriols i la lluita contra la MAT

La Ratafia Corriols que ahir el MHP Torra va regalar a Sánchez no és una ratafia qualsevol: és una ratafia fortament vinculada amb les reivindicacions contràries a la construcció de la MAT i a favor d’un nou model energètic a Santa Coloma de Farners i a la Selva.

Va ser elaborada per la plataforma No a la MAT Selva, que treballa des del 2013 per aturar la construcció del Ramal de la MAT projectat sobre Santa Coloma i Riudarenes. De fet, les herbes usades són recollides a llocs clau d’aquest traçat, fins ara preservat gràcies a les reivindicacions populars.

Després de diversos anys de mobilitzacions, sobretot marcades per la consulta popular sobre la línia celebrada el 26 de Gener de 2014 (que va recollir fins a 6.001 vots), el 14 de setembre del 2016 la plataforma No a la MAT va aconseguir que el Congrés dels Diputats votés i aprovés una Proposició No de Llei que instava al Govern de l’Estat a derogar tota la tramitació referent a la construcció del Ramal de Riudarenes. Aquesta PNL seguia el camí de les que durant la primavera del 2014 van aprovar el Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona i el Parlament de Catalunya.

El 2016, amb el PP intal·lat el Govern de l’Estat, la plataforma no tenia cap esperança que es complís la PNL. Ara que el PSOE, partit que va presentar i votar a favor d’aquesta derogació, sustenta el Govern, des de No a la MAT no s’entendria que la PNL no s’apliqui de forma efectiva i es renunciï, així, a la construcció d’aquesta obra innecessària i agressiva amb el territori.