La presa de pèl

Vaig haver de fer aquesta foto d'amagat, ara fa poc més d'un any. A l'entrada de la tenebrosa basílica del Valle de los Caídos hi deia ben clar que no es permetia fer-hi fotos, és per això que vam dirigir-nos a la seguretat del centre per explicar que érem periodistes i estàvem fent un reportatge sobre aquell lloc. La resposta va ser que si érem periodistes el que havíem de fer era deixar la càmera a l'entrada, cosa la qual, naturalment m'hi vaig negar. Vam insistir amb la possibilitat de fer-hi fotos, tot demanant per un superior. Així va ser com després de marejar molt la perdiu, ens van enviar a l'altra punta de la muntanya a parlar amb el prior. Després d'una bona estona esperant-lo ens va rebre, sec, però diligent. Era un home jove, amb una sinistra sotana negra botonada fins als turmells. Li vam explicar que la nostra intenció era la de fer un reportatge sobre el recinte i que necessitàvem prendre imatges a l'interior de la basílica, cosa la qual s'hi va negar excusant-se que només era permès si es tractava de reportatges sobre temes religiosos. No obstant, el llenguatge verbal sempre traeix, i el prior no va poder estar-se d'arrufar lleugerament el nas i esmolar la mirada quan, a pregunta seva, li vam respondre que el mitjà per qui treballàvem era català.

Lògicament no teníem massa a perdre-hi en preguntar —el no ja el teníem— i teníem clar que tampoc calia inventar-se cap excusa. Ni el redactor ni jo fèiem pinta de periodistes especialitzats en temes religiosos ni tampoc hauríem pogut seguir-li el fil si ens hagués temptejat. L'ateisme, a vegades, juga en contra. És per això que vam tornar a la basílica per a fer la visita igualment. Els membres de seguretat ja tenien instruccions del prior i ens van vigilar de ben a prop, així ens ho van fer notar quan ens va dedicar una agent de seguretat per a seguir-nos en exclusiva. Quin luxe. Jo duia la càmera carregada a l'espatlla i tenia clar que a la primera de canvi que intentés fer una foto ens n'anàvem al carrer. És per això que molt a pesar meu, les úniques fotos que vaig poder fer van ser amb el mòbil. Sigui com sigui, tants anys fent fotos t'acabes espavilant per fer-ne sense ser vist. Així va ser com vaig poder retratar quasi tota la basílica. Tota menys la tomba del dictador. A escassos 3 mestres d'on descansa el mal parit, hi havia un altre goril·la uniformat de l'empresa de seguretat, entenem que per vetllar pel seu repòs etern de ben a prop. Va ser impossible despistar els vigilants i vam seguir la ruta. Al cap i a la fi, a l'altra banda de l'altar on hi ha enterrat Franco, també hi descansa l'ideòleg de la doctrina que va inspirar la dictadura feixista més llarga del món: José Antonio Primo de Rivera. Amb una ràfega de fotos amb el mòbil en vaig tenir prou.

Acabada la feina vam sortir d'aquella enorme cova amb olor de ciri, encara escandalitzats per les flors fresques que hi havia sobre les làpides de Franco i Primo de Rivera. D'aquella visita me'n va sortir una crònica i aquest article a Fot-li Pou i de fet, n'hauria pogut fer una sèrie. Van ser tantes les sensacions que em va despertar aquell monument a la impunitat que en guardo encara el record ben viu. És per això que ara, amb la polèmica de la suposada voluntat del govern socialista d'exhumar el cadàver del més gran psicòpata assassí que ha vist parir les espanyes —voluntat, per cert, traslladada com qui no va la cosa per d'aquí a uns mesos— em pregunto què coi passa més enllà de la tomba de Franco. És a dir: el problema del Valle de los Caídos és només que és el cadàver de Franco? El de José Antonio el deixaran perquè els falangistes el segueixin venerant? I les desenes de milers de cossos que hi ha enterrats allà, sense coneixement ni permís de les famílies que des de fa anys els volen treure d'aquell lloc i resulta que no els deixen?

De veritat algú creu que més enllà de les mesures estètiques, el PSOE farà alguna cosa per esmenar l'estafa de la transició? El mateix PSOE que s'ha passat pel folre la Llei de Memòria Històrica aprovada i impulsada pel seu partit ja fa onze anys? El mateix PSOE que ha estat incapaç, a través del paer Àngel Ros, de retirar les plaques de nou carrers a Lleida dedicats a il·lustres franquistes? De veritat que no us canseu de prendre'ns per imbècils?