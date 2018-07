Salut

La Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià contra "els iDentals, per l'equitat en l'atenció de la salut dental"

El govern valencià té competències per actuar i assegurar una salut digna per a tota la ciutadania. Ara bé, la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià ha manifestat que "sense el dret a decidir, sense les claus de la caixa dels diners que ens permeten superar el problema de l'infrafinançament, sense la reparació pel deute històric acumulat, sense l'auditoria ciutadana del deute (50.000 mil milions d'euros), sense desobeir la priorització "constitucional" del seu pagament, així com sense la participació de la ciutadania en el desenvolupament dels serveis sanitaris, el treball des de la Conselleria de Sanitat es pot veure forçat –sense potser pretendre-ho– a gestionar mesures contra la salut de la població i les prestacions sanitàries".

I és que, segons la Plataforma, "iDental, una empresa sanitària d'atenció als problemes de salut bucodental, de la nit al dia ha deixat sense atenció, segons sembla, quasi 500 ciutadans i ciutadanes del País Valencià i unes 350.000 persones més al conjunt de l'Estat espanyol. Es tracta en tots els casos de persones d'escassos recursos econòmics. Sense atenció pública, moltes persones es veuen obligades a recórrer a aquestes empreses dentals que es publiciten precisament per a persones "sense recursos". I l'atenció privada té això, que es basa en el benefici i no en les necessitats de la gent".



Per a Decidim!, "Els riscos que ha suposat l'atenció d'aquesta empresa obliga a investigar el contagi de malalties infeccioses com l'hepatitis C. D'altra banda, es poden produir situacions d'urgència entre les persones afectades que cal identificar i tractar. Les declaracions de la nova consellera de sanitat que han aparegut publicades en la premsa, segons les quals "no se está investigando ningún caso de hepatitis C entre los pacientes de iDental" i que no els ha arribat "ninguna comunicación de ningún paciente de iDental que se encuentre en esa situación" reflecteixen una passivitat injustificable per part de la Conselleria. Una falta de recursos econòmics per a la sanitat de la gent treballadora valenciana –que també fa que es tanquen els centres d'atenció primària durant les vesprades de juliol a setembre, així com les agendes de l'atenció especialitzada– pot ser part de l'explicació d'aquesta passivitat".



La freqüència de problemes de salut bucodental és molt alta entre la població, des de les càries a les pèrdues greus de dents. D'altra banda, l'atenció bucodental és un aspecte important de les cures sobre la salut d'una persona, ja que aquestes malalties afecten l'alimentació i són l'origen de complicacions molt greus en altres parts de l'organisme. Al País Valencià només hi ha una atenció dental pública molt insuficient i precària en alguns centres d'atenció primària. La gran majoria de l'atenció, doncs, es dona al sector privat. En el sistema públic s'atenen només situacions d'emergència i extraccions dentals.

És per això que la Plataforma considera que "l'atenció dental està subjecta a un alt nivell d'inequitat, de manera que les persones de classes més desfavorides tenen menys accés a l'atenció dels problemes de salut bucodental. Cal revertir aquesta situació d'injustícia i de salut, i sabem que és possible. En aquest sentit, alhora que cal desenvolupar l'atenció primària cal fer passos per a millorar la nostra atenció pública de qualitat a la salut dental. La força que s'ha demostrat per a la no renovació de la concessió a Ribera Salut de l'atenció de la comarca de La Ribera és la que cal mantenir també en casos com el que ens ocupa".