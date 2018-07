català

La Intersindical Valenciana proposa avançar la introducció de la capacitació lingüística a 2019

Pel sindicat, la lentitud i complexitat de la tramitació de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana impedirà la seua aprovació en aquesta legislatura i prorrogarà en el temps la desigualtat lingüística

El Govern del Botànic es va comprometre, mitjançant l’Acord de Legislatura, signat a la Mesa General de la Funció Pública en juny de 2016, a reformar o a redactar un nou text de la Llei de la Funció Pública. Aquest text havia d’haver estat presentat en el mateix any, però, no va ser fins a principi de 2017 en el que es va fer públic.

Malgrat estar enllestit l’esborrany de la llei i sense raons objectives que ho justifiquen, l’inici de la negociació a l’àmbit sindical, no s’ha començat fins 2018 i, tenint en compte que una vegada finalitzada la negociació, la nova llei encara ha de passar els tràmits del Consell Jurídic Consultiu, l’aprovació de l’avantprojecte de llei pel Consell i, per últim, la tramitació parlamentària a les Corts, és impossible que la publicació al diari oficial i la seua entrada en vigor puga ser una realitat abans que acabe aquesta legislatura.

Paral·lelament, han estat nombroses les ocasions en que diferents membres del Govern, s’han manifestat a favor de fer efectiu el dret dels usuaris i usuàries a emprar la llengua oficial de la seua elecció en les seues relacions amb l’Administració Pública Valenciana. Un dret a la igualtat lingüística que sols pot ser real, si els empleats i empleades públics de l’administració autonòmica estan capacitats lingüísticament en les dues llengües; raó per la qual, l’esborrany de la nova llei de la funció pública valenciana contempla l’establiment d’aquesta capacitació com a requisit d’accés i com una de les obligacions de totes i cadascuna de les persones que hi treballen.

En el mateix sentit, el sindicats Intersindical Valenciana, UGT i CCOO, conscients de la situació, signaren un Acord de Bases sobre la Competència Lingüística que ha d’acreditar el personal al servei de les administracions valencianes en el que, amb la finalitat d’eliminar entrebancs, es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a usar qualsevol llengua oficial i l’obligació dels empleats i empleades públics a conèixer-les, tot i adequant el nivell de coneixement a les característiques del lloc de treball.

El problema és que malgrat els compromisos assumits pel Govern de la Generalitat, i els consensos socials, es veuran frustrades, de nou, les expectatives dels valencians i valencianes que utilitzen habitualment el valencià en instàncies oficials; de forma que la vulneració dels seus drets es perpetuarà en el temps i seguiran sent ciutadans de segona. Una discriminació, que desprès de 36 anys de vigència de l’Estatut d’Autonomia, és intolerable.

És per això que des d’Intersindical Valenciana, considerem que aquesta situació no pot perllongar-se més en el temps i que cal, aprofitant la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat per a 2019, es modifique l’actual Llei de la Funció Pública introduint els preceptes que fan referencia a la capacitació lingüística que ja estan contemplats a l’esborrany de la futura llei.