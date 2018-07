#AturemlaSubhasta

La FAVB dóna suport al president de l'AV de Ciutat Meridiana davant la citació cursada pels Mossos d'Esquadra

La Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB ) s'ha solidaritzat i ha donat el seu suport, també jurídic a Filiberto Bravo, president de l'AV de Ciutat Meridiana. També està el costat de la Bàrbara i tantes altres persones que sempre al peu del carrer han dit prou. "La dignitat de la gent lluitadora del moviment veïnal mereix un enorme respecte", afirma la FAVB.

Per a l'entitat veïnal "la citació cursada pels Mossos d'Esquadra només es pot entendre com un acte de persecució cap a les persones que s'han significat en la lluita pel dret a l'habitatge".

El passat dia 29 de juny, Filiberto Bravova acudir en el marc de la campanya #AturemlaSubhasta al carrer Pla de Fornells de Nou Barris, on hi havia un pis de propietat pública que formava part dels 46 immobles que la Generalitat volia entregar al mercat immobiliari.



El Fili és un líder conegut pels mitjans de comunicació i, com a tal, va contestar les preguntes dels periodistes expressant la seva indignació pel gravíssim problema que pateixen moltes persones del seu barri i de la ciutat que no poden pagar els elevats preus de l'habitatge. Els Mossos d’Esquadra acusen tant el Fili com la Bàrbara, de la Plataforma #AturemlaSubhasta i una altra persona de reunió i manifestació il·legal per emparar una ocupació fallida.



Segons la FAVB, "Poques persones com el Fili tenen una trajectòria tan llarga i meritòria en defensa de les persones que no tenen possibilitats d'accedir a un habitatge. Dia darrere dia, ell, juntament amb altres persones de l'associació veïnal, els han fet costat amb una determinació digna d'admiració. Una realitat dramàtica que al seu barri es tradueix amb una mitjana de quatre desnonaments setmanals. Ciutat Meridiana és el barri més empobrit de la ciutat amb una minsa renda per càpita del 34,5%. L'AV denuncia que l'esforç de la Taula d'Emergència de l'Ajuntament de Barcelona per crear una mitjana de 18 habitatges socials al mes representa una xifra testimonial davant dels 190 desnonaments mensuals que pateix la ciutat".