Moviment veïnal

La FAVB demana claredat en les inversions municipals

La Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) ha fet públic un comunicat on demana a l'equip de Govern de l'Ajuntament que ofereixi una informació detallada i raonada de l’estat dels projectes pendents, que permeti conèixer quina és la situació real i la presentació d'una explicació detallada dels nivells de despesa i ingressos que permetin aclarir, si fos el cas, les raons dels problemes de finançament.

També l'exigeix que ho faci "amb la urgència que requereix la situació, ja que la incertesa només fa que acréixer els rumors i que se celebrin sessions informatives als districtes que permetin analitzar el grau de compliment dels plans d’inversió municipal".

El moviment veïnal es veu obligada a fer aquestes demandes, perquè diversos "mitjans de comunicació estan informant aquests dies de possibles retallades d’inversions i despeses municipals en el període 2018 –2019". Es tractaria, segons aquestes informacions, d’aturades substancials en diferents projectes que tenen una enorme importància per als barris de la ciutat.

A més, assegura que "venim d’un llarg període de retallades i endarreriment d’inversions i la confirmació aquesta informació suposaria un greu incompliment dels compromisos amb la ciutat. Aquestes notícies se sostenen en informacions filtrades per l’oposició i desmentits indefinits per part de representants de l’equip de Govern, cosa que genera confusió i incertesa".

Per al moviment veïnal "fa massa temps que als barris estem lluitant per tirar endavant temes endarrerits. Des de 2010 moltes coses han quedat aparcades o retardades. I ara que comptàvem amb una certa recuperació dels projectes, no podem acceptar que es parli de 'reprogramació' sense discutir seriosament la viabilitat dels projectes. La ciutat té un deute amb molts barris i ha de fer tots els esforços possibles per saldar-ho"