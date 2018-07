lluita institucional

La CUP Tarragona exigeix una taula de negociació per resoldre el conflicte dels paradistes del mercadet

Avui, 24 de juliol, era el dia previst per tal que el mercadet deixés de fer-se a la Rambla Nova i es traslladés a la plaça Corsini. Aquesta decisió de l’equip de govern de la ciutat, que la consellera i presidenta d’Espimsa Elvira Ferrando havia assegurat que estava consensuada amb totes les parts, no agrada als paradistes, els quals aquest matí han demostrat el seu desacord paralitzant la Rambla Nova i manifestant-se davant l’Ajuntament exigint que els rebés l’alcalde. L’origen del conflicte ve donat dels més de deu anys que s’han allargat les obres del Mercat Central, durant els quals la Rambla Nova s’ha consolidat com l’espai del mercadet en el qual paradistes s’hi sentien a gust i el consideraven idoni per a la seva activitat.

Per la CUP, és “totalment comprensible que els marxants se sentin seu l’espai de la Rambla i que la idea d’encabir-se a la plaça Corsini no els resulti atractiva”, és per això que “no entenem com és possible que se’ls hagi deixat de banda en la decisió de traslladar-los”. Els cupaires denuncien, en primer lloc, “les mentides de la consellera Ferrando, que parlava ahir mateix d’un ‘amplíssim consens’ amb els marxants mentre ara s’evidencia que van prendre la decisió d’esquena a ells”. Per altra banda, també assenyalen la “mala gestió d’aquest conflicte, que implica no només els paradistes del mercadet sinó els paradistes del mateix Mercat Central, els botiguers i el veïnat de la zona”.

Per la formació anticapitalista, aquest és un “nou cas de sordesa de l’Ajuntament vers les demandes de la ciutat i de tirar pel dret segons els seus propis interessos enlloc de consensuar amb les parts afectades” i apunten que “no és una decisió d’última hora, perquè la nova plaça Corsini ja es va planificar pensant en portar-hi el mercadet (amb absència de mobiliari urbà, per exemple), quan no hi havia un acord per fer-ho”. Afegeixen que aquest tipus de problemàtiques “no es donen mai quan l’Ajuntament tracta amb grans superfícies, sempre que hi ha conflictes amb el comerç s’acaba perjudicant al petit comerç” fet que, pels independentistes, demostra “quina és la veritable aposta d’aquest govern”.

La CUP considera que “l’única manera de trobar una sortida justa a aquest problema és mitjançant el consens entre totes les parts”, és per això que exigeix a la consellera Ferrando i a l’alcalde Ballesteros que “constitueixin d’immediat una taula de negociació amb els paradistes del mercadet, els paradistes del Mercat Central, l’Associació de Veïns Tarragona Centre i els botiguers de la plaça Corsini”.