Municipals 2019

La CUP Reus aposta per presentar-se amb projecte propi a les eleccions municipals però amb acords concrets en clau republicana amb la resta de forces independentistes

La CUP Reus es presentarà sola a les següents eleccions municipals i amb Marta Llorens com a alcaldable. Aquesta és una de les principals conclusions de l’assemblea plenària que l’esquerra independentista de Reus va celebrar aquest dissabte.

“Ens presentarem com a CUP Reus perquè entenem que és la millor opció per a la ciutat. Durant tot aquest mandat hem reclamat que fa falta urgentment un projecte de ciutat davant d’un govern que es dedica a improvitzar. I nosaltres, com vam explicar recentment a la Conferència Municipalista, tenim un projecte integral, alternatiu i transformador que volem portar a la pràctica”, ha explicat el membre de l’assemblea Cristian Muñoz.

La formació anticapitalista entén que una possible llista unitària diluïria aquest projecte que suposa “una alternativa real per a Reus”. No obstant això, la CUP emplaça “a la resta de forces independentistes a treballar per tal de trobar punts concrets en comú per evitar una alcaldia del 155 i materialitzar la República des del municipalisme”, tal com ha explicat Anna Simó en representació de l’assemblea local.

Marta Llorens ha reiterat que la CUP “no té por de governar” i que té un “projecte de ciutat per fer República”. És per això que els cupaires “no donaran l’esquena a ningú” i seran “els primers a treballar els propers dies amb la resta de forces independentistes com fins ara per acords concrets que es portin a la pràctica per fer República des de Reus”.