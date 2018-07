La CUP presenta la campanya Municipis antiracistes'

Avui, la CUP dóna el tret de sortida a la campanya de Municipis Antiracistes, per visibilitzar les diferents formes de racisme i denunciar els mecanismes de violència i control institucional pel manteniment del capitalisme racial.

Aquesta campanya neix amb la voluntat de pensar quina nova república volem, i desenvolupar un full de ruta per fer partícips a totes les persones. L’objectiu és denunciar i visibilitzar com es materialitza la violència racista a les vides de les persones migrades i racialitzades dels Països Catalans i plantejar una proposta política per posar-hi fi. Per aquest motiu, a la presentació hi hauran les intervencions del Sindicat de Manters (Lamine Bachili), el professor Ramón Grosfoguel, la Fàtima Taleb, la Mireia Vehí i la Natàlia Sánchez

La campanya es dividirà en quatre fases durant els mesos següents i de manera descentralitzada. La primera fase estarà centrada en les condicions laborals d'explotació extrema de les persones migrades (temporers/càrnies/llars). La segona fase durant l’inici del curs lectiu per visibilitzar la segregació escolar per raó de raça i origen. La tercera abordarà la vulneració de drets polítics que suposa no permetre el dret a vot i la participació política de les persones migrades, i per últim, la vulneració de drets humans que suposa no garantir una salut universal i de qualitat.