Porta a Porta

La CUP i el Comú proposen la recollida selectiva de la brossa porta a porta a Tàrrega

Els grups municipals de la CUP de Tàrrega i el Comú de Tàrrega presentaran al proper ple de l'ajuntament una moció perquè l'equip de govern comenci a fer passos per implementar la recollida selectiva de la brossa a tot el municipi mitjançant el sistema de recollida porta a porta (PAP), aquest model consisteix en que cada veí diposita els dies indicats, davant de casa seva, les diferents fraccions de brossa corresponents.

Entre els acords que es proposen a la moció, hi ha la realització d'un estudi, quantificant detalladament els diferents tipus de residus, domèstics i comercials. La realització d'un informe financer de viabilitat econòmica, una campanya de sensibilització ciutadana i una prova pilot en una zona de la ciutat. Mentrestant, la CUP ha organitzat pel proper dia 18 de juliol una xerrada sobre aquest tipus de recollida selectiva a la sala annexa de la Biblioteca Comarcal.

Per part de les dues formacions es posa de relleu que “amb l'actual sistema de recollida de la brossa en 5 fraccions, Tàrrega està situada a la cua de les poblacions de la comarca de l'Urgell en reciclatge, ocupant el 18è lloc d'un total de 20 municipis”. Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya a Tàrrega l'any 2016 es van generar 7.043 tones de brossa, de les quals, 4.722 són de rebuig (la fracció no reciclada, corresponent al contenidor gris). El preu que han de pagar els municipis per cada tona de rebuig ha anat augmentant els darrers anys, amb una previsió per a l'any 2020 de 47,10 euros / tona.

Aquesta és la situació en la que es troba la ciutat de Tàrrega i afirmen que és per això que el preu que van pagar els habitatges va passar de 72,95 euros/any el 2015 a 74,77 euros/any el 2016. “Les dades ens mostren que reciclar poc i malament suposa una penalització pels municipis que menys reciclen i en conseqüència, un augment en el rebut final que els ciutadans hem de pagar. Un augment de la factura no només a nivell econòmic, sinó també a nivell mediambiental que no ens podem permetre per més temps”.

En aquesta mateixa línia observen que model de recollida vigent a la ciutat basat en la segregació de la brossa en cinc fraccions agrupades en illes de contenidors, no està aportant uns resultats que ens facin convergir ni a curt ni a llarg termini amb els objectius marcats per la Unió Europea per reciclar el 50% de la brossa l'any 2020, i el 70% l'any 2030. Asseguren que “cal fer passos per aconseguir una millor gestió i per això s'ha d'apostar per nous models de recollida d’escombraries orientats a aquest objectiu”.

Finalment, insisteixen en el fet que la millora de la gestió dels residus a Tàrrega és una necessitat indefugible. “La ciutadania també ha de ser part activa, corresponsabilitzant-se i conscienciant-se dels residus generats, tendint cap a polítiques de residu zero minimitzant l'impacte ambiental, i per això creiem que la recollida selectiva porta a porta és una opció que el nostre ajuntament ha de valorar seriosament”.