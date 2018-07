En defensa del territori

La CUP i Alerta Solidària donen suport a les lluites en defensa del territori i fan una crida a secundar les mobilitzacions a Castelldefels

La CUP i Alerta Solidària donen ple suport a les mobilitzacions i lluites en defensa del territori i contra l'especulació com és el cas de la que duu la terme Salvem el Castell de Castelldefels. En aquest sentit, ens solidaritzem amb les companyes represaliades aquest dijous després d'una acció que es portava duent a terme des de fa una setmana en aquest municipi del Baix Llobregat per aturar una operació especulativa i d'agressió al territori. Els Mossos i la policia local, sota les ordres del govern de Castelldefels, han desallotjat l'acampada que volia salvar el bosc de pineda del Castell i han detingut a una de les activistes.

Des de la CUP i Alerta Solidària entenem mobilitzacions i l'organització com una eina legítima i necessària per defensar els nostres drets i defensar l'entorn contra les agressions per part dels interessos especulatius i lucratius del capitalisme. Un cop més el poder s'ha posat del costat d'uns interessos particulars i els ha posat per sobre de la voluntat i el benestar de la població de Castelldefels.

És per aquest motiu que fem una crida a seguir i secundar les mobilitzacions convocades des de la plataforma Salvem el Castell, com la que es convoca aquest mateix dijous 19 de juliol a les 18 hores davant de l'ajuntament de Castelldefels.