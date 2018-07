Masclisme

LA CUP el compliment del protocol contra les agressions i actituds masclistes a Deltebre

En roda de premsa, la CUP Deltebre ha criticat l’Ajuntament de Deltebre de falta de voluntat de complir amb allò establert en el protocol aprovat l’agost del 2017 veient que, un any després, «no han complert quasi cap de les accions previstes i ni tan sols el tenen penjat a la web de l’Ajuntament». «Ens tornem a trobar al damunt de les festes majors 2018 sense haver avançat, sense previsió de cap Punt Lila i amb la mateixa situació que al 2017».

Precisament sobre l’acció que suposa crear un Punt Lila a totes les festes, la regidora Dayana Santiago ha explicat com, després que la CUP passés un llistat d’entitats les quals podrien oferir la formació per les persones voluntàries per a aquest lloc i donat que el Consell Comarcal i algunes entitats feien vacances, «a dia d’avui aquesta formació encara no s’ha fet i només es va fer una xerrada sobre conceptes bàsics de feminisme al desembre de 2017 i una formació de la UGT sobre assetjament laboral el juny de 2018».

Segons Dayana Santiago, «estem fartes que s’aprovin mocions que han de ser prioritat per un equip de govern i que queden al calaix per falta de voluntat política i que només serveixen per penjar medalles als mitjans de comunicació» en referència a les declaracions que la regidora del PDECAT Lluïsa Ventura va declarar al Diari de Tarragona el 5 d’agost dient que “al setembre començarà la formació per les voluntàries ja que sinó no es pot instaurar un punt lila»

Aquestes han estat les paraules de la regidora, Dayana Santiago un cop repassats tots els incompliments per part de l’Ajuntament que contempla el protocol aprovat. Segons ha explicat «no s’ha format a les voluntàries per al Punt Lila ni als agents que vetllen per la seguretat en nits d’oci sobre aquest tema, no s’ha fet arribar el material i explicació de la campanya a entitats del poble que organitzen actes en el marc de les festes d’oci de Deltebre, no s’ha incorporat la perspectiva de gènere i LGTBI en la organització dels actes i de la programació de les festes i no s’ha vetllat perquè els esdeveniments d’oci nocturn que s’organitzin contemplin el Protocol». A més, ha manifestat que «les úniques accions que s’han fet han estat a cop d’instàncies i mails entrats per reclamar-ho».

El «PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS I ACTITUDS MASCLISTES A LES FESTES MAJORS, DELTAFIRA I ALTRES NITS FESTIVES» va ser redactat per una Comissió integrada per l’Ajuntament de Deltebre, Portaveus dels grups municipals, entitats i col·lectius de dones de Deltebre, el Col·lectiu LGTBI de l’Ebre i el Consell Comarcal del Baix Ebre.