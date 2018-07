Solidaritat

La CUP dóna suport a les concentracions convocades a les presons

Avui la consellera Dolors Bassa, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, els consellers Oriol Junqueras i Raül Romeva i els líders civils, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, arribaran a centres penitenciaris catalans. Per aquest motiu, la CUP vol donar suport a totes les concentracions i mobilitzacions que tindran lloc tant a la presó de Puig de les Basses, a Llers, com la de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, per exigir un cop més l’alliberament dels presos i les preses polítiques i el lliure retorn de les persones que es troben exiliades forçosament per l’Estat espanyol.

La CUP vol manifestar un cop més que l’apropament dels presos i les preses polítiques respon a un acte de justícia que contempla la pròpia legalitat espanyola, i que en cap cas és una concessió i n’exigim la llibertat sense condicions.

Per donar suport a les concentracions, la diputada del Parlament de Catalunya per la CUP Crida Constituent, Natàlia Sánchez serà a la concentració convocada avui a les 19h a la presó de Puig de les Basses i l’alcalde d’Artés per la CUP, Ernest Clotet, serà a la de la presó de Lledoners.