Teatre

La CUP denuncia les precàries condicions en què s’ofereixen espectacles al Teatre Metropol de Tarragona

La CUP de Tarragona ha tingut accés a diverses queixes en relació a les condicions en les quals s’estan oferint espectacles al Teatre Metropol. Tant el personal que hi treballa com les persones que hi assisteixen en qualitat d’espectadores han de patir les conseqüències d’una nul·la climatització, tant a l’hivern com a l’estiu.

Les actuacions del FITT al Metropol es desenvolupen enmig d’una calor sufocant. El problema, però, és que la situació no és nova. El juliol passat el Teatre Metropol va acollir un festival de final de curs d’una escola de dansa de la ciutat, i part del públic fins i tot va exigir full de reclamació per la calor insuportable patida. L’estiu passat, les altes temperatures van arribar a provocar marejos i fins i tot algun desmai i vòmits.

Per si aquesta situació no fos prou greu, tenint en compte que es tracta d’un equipament públic, la formació independentista denuncia que ha tingut coneixement de l’existència de plagues parasitàries a l’edifici fruït de la brutícia acumulada al terrat. A més, els excrements i aquesta brutícia, que inclou restes de coloms morts, desprenen una olor insuportable dels pisos del Metropol, que són propietat municipal.

La CUP qualifica d’inadmissible que l’equip de Ballesteros gestioni d’aquesta manera un equipament tan emblemàtic com és el teatre modernista de la ciutat, la qual cosa dóna una imatge pèssima de l’Ajuntament. Al mateix temps, els independentistes consideren poc ètic que el consistori permeti que treballadors i treballadores hagin de dur a terme les seves tasques en aquestes condicions.

Per tot plegat, per les persones que volen gaudir de l’oferta cultural del Teatre Metropol en condicions dignes, pel personal que hi treballa i per la imatge de la ciutat, la CUP exigeix solucions immediates i que en cap cas vagin en detriment del FITT.