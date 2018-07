Habitatge

La CUP demana una reformulació profunda de la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica de Blanes

El passat 12 de juliol es va reunir a la sala de Juntes de l'Ajuntament la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica de Blanes. Al final de la reunió, el representant de la CUP va comunicar als assistents que en cas que la Taula segueixi funcionant com un organisme merament informatiu i consultiu, la CUP de Blanes es retiraria de la Taula a la propera reunió, exposant les raons que han portat a prendre aquesta decisió.



Per la CUP “l’objecte finalista de la taula no és el d’esdevenir un punt d’informació sobre les actuacions que l’Ajuntament ja realitza en matèria d’habitatge, tal com ha anat succeint al llarg d’aquesta legislatura”. La CUP considera que la Taula Local pel Dret a l'Habitatge i la Pobresa Energètica ha d’anar molt més enllà i ser una eina eficaç de treball i de cerca constant de solucions amb la participació de les institucions públiques, el col·lectius d’afectats i la ciutadania.



Tot i admetre els avanços que s’han fet els darrers anys, obrint la Taula a totes les entitats concernides pel tema d’habitatge i de permetre als militants dels partits assistir a les reunions, l’Ajuntament no ha estat capaç d’afrontar la situació i aportar els recursos suficients, motiu pel qual es segueixen produint situacions de desnonament agressives i de persones que es troben en situació de desemparament sense haver esgotat totes les alternatives de treball. La CUP considera que les administracions locals, en tant que les més properes a la ciutadania, són les que reben en primera instància l'impacte de la situació d‘emergència social i són elles les que han de fer front amb celeritat aquestes situacions per impedir més desgast. Actualment, sense haver-se solucionat encara ni les causes que ens van dur a aquesta crisi ni les seves conseqüències, s'està percebent una nova pressió inflacionària en el mercat de lloguer i de compra d'immobles que està creant una segona onada de misèria sobre una societat encara ferida. Davant de situacions com aquestes lamentem que l’Ajuntament de Blanes no hagi donat cap resposta contundent a aquestes noves problemàtiques.



Trobades més freqüents i convocatòries amb caràcter d’urgència



En aquesta situació d’urgència els anticapitalistes lamenten que l’Ajuntament de Blanes no hagi donat una resposta contundent al greu problema d’habitatge i de pobresa que pateix la vila reforçant les estructures existents i obrint-les a la participació ciutadana. Per la CUP, el govern de Blanes no està complint en matèria de polítiques d’habitatge. Per això cal buscar solucions reals i immediates a les moltes llars que pateixen problemes de pagament, a la dificultat d’emancipació juvenil o el baix percentatge d’oferta de lloguer a preus accessibles.



La CUP demana que la Taula es reuneixi un cop al mes, a data fixa i per la tarda per facilitar l’assistència de tothom. Alhora, la Taula ha de tenir prou agilitat per reunir-se amb caràcter d’urgència i donar resposta ràpida a les necessitats d’emergència habitacional al municipi amb un protocol establert que permeti, en cas de desnonament i una vegada esgotades les negociacions, facilitar l’accés a un habitatge municipal en règim de lloguer social, en un breu període de temps, a les persones afectades.



La necessitat de redactar un nou pla d’habitatge i de municipalitzar la borsa d’habitatge



Per últim, la CUP porta insistint tota la legislatura en la necessitat d’elaborar un nou Pla d’Habitatge, ja que l’actual remunta a 2007/2012 i és un esborrany. La manca d'un Pla d'habitatge actualitzat deixa Blanes a la intempèrie. Per a garantir el dret a l’habitatge a la població blanenca cal primer desenvolupar un estudi actualitzat que concreti les necessitats reals de creixement de la vila i fer una planificació a curt, mig i llarg termini.



Per la CUP el procés de redacció del pla ha de ser obert i participatiu, d’acord amb els agents socials i polítics de la vila per permetre a les persones afectades decidir sobre els aspectes essencials de les seves vides. El retorn de la bombolla immobiliària, la crisi econòmica i la precarietat laboral, unides a la manca de polítiques públiques, contribueixen a crear un escenari molt complicat per trobar un lloguer assequible a Blanes. En aquest sentit la CUP insisteix en que el Pla ha de redefinir i municipalitzar la Borsa d’Habitatge de Blanes.