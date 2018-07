Simbologia franquista

La CUP Deltebre inicia accions legals contra l'Ajuntament

La CUP Deltebre ha fet una acció al carrer Capitán Cortés tapant les plaques del carrer i substituint-les per unes on posava «c/Sense nom». Així han volgut visualitzar i explicar les mesures legals que han iniciat.

Segons han explicat membres de la CUP, el passat 19 de juny van presentat un Requeriment a l’Alcalde Lluís Soler perquè de forma immediata procedís al canvi de nom del carrer Capità Cortès, en compliment dels acords presos pel plenari l’any 2016 i de l'article 15.1 de la Llei 52/2017 coneguda com a Llei de Memòria Històrica. Per altra banda, han presentat una queixa contra L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE al Síndic de Greuges de Catalunya per a que intervingui.

A partir d’aquí, esperaran resposta de l’Ajuntament de Deltebre i la resolució del Síndic i, si no obtenen resposta de l’Ajuntament de Deltebre i aquest no elimina el carrer franquista Capitán Cortés del nomenclàtor de carrers de Deltebre, presentaran un CONTENCIÓS ADMINISTRATIU contra l’Ajuntament per tal que faci efectiva la llei de memòria històrica.

Així, tal i com han declarat «entenem, i no només nosaltres, que el que disposa l’article 15 de la llei de memòria històrica té un caràcter imperatiu per als ajuntaments i el nomenclàtor de carrers és un àmbit de competència municipal. Per tant l’Ajuntament té el deure de retirar els noms franquistes quan hi ha una acreditació que el nom va ser posat en relació o exaltació d’algun fet o personatge lligat amb el franquisme».

La CUP Deltebre lamenta que «s’hagi argumentat que les veïnes no hi estan d’acord com a intent de responsabilitzar-les d’un fet que l’Equip de Govern i l’alcalde en tenen tota la responsabilitat» i els sorprèn que «durant tota la legislatura s’actuï sense consultar res o es consulti amb falses consultes que serveixen per legitimar les seves decisions prèvies i que, en aquest cas, la consulta sigui l’argument per a evitar que el franquisme desaparegui de Deltebre».

Finalment, han volgut recordar que «el franquisme i el feixisme mai es consulten, simplement es combaten» i que «la política no es fa només en paper sinó en fets».

Així és com la CUP Deltebre ha informat de les mesures legals que han iniciat per tal que l’Ajuntament de Deltebre faci efectiva la moció aprovada el 2016 per retirar el nom del carrer franquista Capitán Cortés i complir amb la llei de memòria històrica. Aquestes mesures legals s’han iniciat després del resultat de l'última moció, presentada per la CUP i subscrita per ERC el juny d’enguany, on el ple municipal de Deltebre va rebutjar la reiteració de canvi de nom del carrer amb els vots contraris de Compromís d’Esquerres i PP, juntament amb l’abstenció del PDECAT.