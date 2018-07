Pla mobilitat

LA CUP de Tàrrega presenta quatre esmenes al Pla de mobilitat

La CUP de Tàrrega va proposar ahir a la resta de grups del consistori diferents propostes relacionades amb l'informe del pla de mobilitat exposat per l'empresa DOYMO als regidors el passat 4 de juny.

Segons la formació, una de les primeres contradiccions que revelen les dades de l'informe és que tot i que un 70% de les voreres no compleixen la normativa, la percepció dels vianants captada a traves de les enquestes és bastant satisfactòria en general. Això, asseguren, “ens fa pensar que dins la fase participativa de l'estudi, la mostra de gent enquestada (93 enquestes realitzades a peu de carrer) no ha estat suficientment àmplia i diversa i els col·lectius més afectats no han estat consultats. Observació que ja van fer notar al regidor de governació durant l'elaboració del pla de mobilitat durant el juliol de l'any passat.

Per això, durant la primera de les 3 fases previstes per al desenvolupament del pla, la formació ha proposat que les prioritats a l'hora d'arreglar i adaptar voreres s'estableixin tenint en compte les necessitats del col·lectius amb mobilitat reduïda. En aquest sentit han demanat aprofundir en la fase participativa d'aquest pla, sondejant específicament els usuaris d'entitats com l'Escola Alba, l'Associació Alzheimer, el Centre Cívic i les residencies de gent gran, les quals, afirmen, no han estat suficientment consultades.

D'altra banda, i tenint en compte que aquesta primera fase només contempla la senyalització vertical dels carrils bici, la CUP ha proposat que com a mínim es reforci mitjançant itineraris recomanats per a les bicicletes senyalitzant horitzontalment la calçada amb punts o referències de colors, fent especial atenció als accessos als instituts i a la zona esportiva.

A més a més, per detectar problemes d'accessos a aquestes zones, la formació proposa ampliar la consulta de la fase participativa també a entitats com l'Escola de Futbol, el Club Natació, el Club Ciclista, les AMPES, als alumnes dels instituts i als usuaris del Punt Jove, ja que com van denunciar al seu moment, consideren que una consulta als directors dels centres educatius mitjançant un formulari no és suficient. Tanmateix, afirmen, “és prou significatiu que aquests, en una escala de l'1 (molt malament) al 10 (molt bé), hagin valorat amb un 3,26 la qualitat de la mobilitat pel que fa a l'us de la bicicleta a la ciutat”.

Finalment, tenint en compte que l'estudi també detecta que un 64% dels viatges interns dels residents a Tàrrega es fan en vehicle privat i que és una ciutat amb molt aparcament gratuït; la CUP proposa reduir els espais d'aparcament al centre i potenciar els espais d'aparcament fora d'aquesta zona de la ciutat i de la Plaça del Pati, a més de conscienciar sobre la necessitat de reduir els desplaçaments interns en cotxe i potenciar els desplaçaments en bicicleta i a peu.