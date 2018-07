lluita institucional

La CUP de Tarragona presenta cinc mocions al ple

En el plenari de demà, 20 de juliol de 2018, el Grup Municipal de la CUP de Tarragona presenta un total de cinc mocions, tres de les quals en solitari i dues de forma col·lectiva, entre les que es troba la signada amb els grups del PDECat, Ciutadans, ERC-MES-MDC i UpA en defensa de les reivindicacions dels veïns del Centre de Tarragona tal com es va fer públic dilluns passat.

Pel que fa a la resta de mocions que presenta la CUP, d’una banda hi ha la que ha redactat la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua) de suport del Correllengua 2018 “com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat”. Els grups municipals de PDeCAT, UpA, ICV-EUiA i ERC-MES-MDC també l’han assumit.

Per altra banda, la formació anticapitalista també presenta la moció contra la repressió al Sàhara Occidental i en suport de la seva república i l’aplicació de les recomanacions internacionals en el sentit de permetre un referèndum que el règim marroquí es nega a fer, alhora que es demana un increment del suport a la cooperació internacional en aquest sentit. La proposta ha rebut el suport de les entitats Federació ACAPS (Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí), Hammada: Associació d'Amigues i Amics del Poble Sahrauí, Coordinadora d'ONG per al desenvolupament, la defensa dels drets humans i la pau de Tarragona, Baix Penedès amb el Sàhara, Una Finestra al Món Sàhara Occidental, Sàhara Ponent, Stop Mare Mortum Tarragona, Nubenegra (productora d’artistes sahrauís) i Ecologistes en Acció.

A nivell específicament de ciutat, la CUP defensarà una moció per tal de regular els habitatges d’ús turístic i en defensa dels veïns i els veïnes que veuen pujar els preus de l’habitatge per l’increment d’aquest tipus d’instal·lacions en diversos barris de la ciutat. A Tarragona, aquest increment de pisos turístics ja ha fet fora de casa seva diversos veïns i veïnes i, abans que la cosa no vagi a més, cal establir mesures de defensa de les tarragonines i els tarragonins davant el negoci d’uns quants.

Per acabar, la CUP presenta una moció per tal que l’Equip de Govern assumeixi el desastre dels Jocs Mediterranis i deixi d’explicar mentides en aquest sentit. Alhora, a la moció s’intenta acordar que, en el futur, qualsevol “brillant idea” de l’Equip de Govern no només es guanyi votant al Ple sinó que compti amb un consens realment ampli i no ens tornem a trobar amb el que suposadament havia de ser un gran esdeveniment col·lectiu i una ciutadania que quan no el rebutjava directament hi mostrava la més gran de les indiferències.